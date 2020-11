Lời khai của nhân tình người đàn ông nhồi máu cơ tim khi quan hệ: Chồng đi vắng, sợ ma sang ngủ cùng

Tin tức mới nhất ngày 2/11, liên quan đến vụ người đàn ông tử vong tại phòng trọ trong tình trạng khỏa thân ở phường Bình Hoà (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương ), chia sẻ với báo Đất Việt, đại diện UBND phường Bình Hòa đã có những chia sẻ thêm về vụ việc.



Cụ thể, theo đại diện UBND phường Bình Hòa, nạn nhân được xác định là ông Vi Văn V. (SN 1978, quê Nghệ An). Nơi xảy ra vụ việc là một phòng trọ ở ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà. Người này tử vong khi đang quan hệ tình dục với nhân tình.

Nơi xảy ra vụ việc



Cũng theo đại diện UBND phường Bình Hòa, ông V. làm công nhân trên địa bàn nên thuê trọ ở đây. Trước giờ nạn nhân sống một mình tại nhà trọ, không có vợ và con cái. Còn người phụ nữ là nhân tình của ông V. đã có chồng và con nhỏ, ở trọ gần đó.

Ban đầu, người phụ nữ khai nhận do ngủ một mình sợ ma vì chồng đi vắng nên đã dắt con nhỏ sang nhà ông V. ngủ nhờ. Thế nhưng qua quá trình điều tra, công an xác định người phụ nữ được ông V. gọi đến phòng trọ để 'vui vẻ', hứa sẽ cho tiền mua sữa cho con sau khi xong việc. Tuy nhiên, do có tiền sử bệnh tim mạch nên ông V. đã bị nhồi máu cơ tim khi đang quan hệ, dẫn tới tử vong.



Được biết, nạn nhân và chồng người phụ nữ trên từng có thời gian làm việc chung với nhau. Do đó, ông V. có được số điện thoại và thường xuyên gọi vợ bạn sang ngủ cùng.





Như đã đưa tin, vào khoảng 2h sáng 31/10, khi đang ngủ thì người dân bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ phát ra từ phòng trọ của ông V. Khi đến xem, nhiều người bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Được biết trước đó người phụ nữ này chở theo con nhỏ qua phòng ông V. chơi rồi ngủ lại. Đến đêm, phát hiện cơ thể nạn nhân tím tái liền la hét cầu cứu người xung quanh nhưng không kịp.



