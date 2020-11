Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa: Do mâu thuẫn trên mạng xã hội

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Thanh Hóa, báo Người Lao Động đưa tin, ông Lê Thành Đồng - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, phòng đã làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn qua mạng xã hội , giữa các nữ sinh đã có lời qua tiếng lại. Hai nữ sinh này ở gần nhà nhau, do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi tan trường em V. đã bị nhóm bạn đánh đập.

Ảnh cắt từ clip

lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội đã tới bệnh viện để động viên, thăm hỏi em V. Được biết, Sức Khỏe em V. hiện đã ổn định, kết quả chụp chiếu cho thấy nữ sinh chỉ bị chấn thương phần mềm. Cũng theo ông Đồng, sáng 19/11 ông cùng

Liên quan đến vụ việc, bà Chu Thị Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết, nhà trường sau khi nắm được sự việc đã xuống thăm nạn nhân cũng như động viên gia đình . Bên cạnh đó, trường còn tiến hành mời Hội cha mẹ phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cùng các học sinh liên quan để có hướng xử lý phù hợp.

Như đã đưa tin, ngày 18/11 trên MXH xôn xao đoạn clip về việc một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man, vừa đánh vừa chửi bới bằng những lời lẽ thô tục.



Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc

Từ clip có thể thấy, một nữ sinh mặc quần jeans, đeo khăn quàng đỏ không ngừng dùng tay túm tóc, đạp vào mặt, đầu nữ sinh mặc áo hoa. Sau đó, một nữ sinh khác xông vào sút liên tiếp vào mặt bạn.

Ngoài ra, một số nữ sinh khác cũng lao vào chửi bới, đánh đập nạn nhân, những người xung quanh thì quay clip và reo hò cổ vũ. Bị đánh đập dã man, nạn nhân không thể kháng cự mà chỉ biết ôm mặt, ôm bụng cố né tránh.

Qua quá trình xác minh được biết, nạn nhân là em Đ.L.V, học sinh trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, (phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nhóm người đánh em cũng học cùng trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 18/11.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo TN/SKCĐ