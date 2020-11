Vụ thanh niên 19 tuổi bị sát hại ở Yên Bái: Mâu thuẫn về chuyện 'tán gái'

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nam thanh niên 19 tuổi bị sát hại trong đêm ở Yên Bái, theo lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn, Yên Bái ) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Người này là Tráng A Sùng (SN 2003, trú thị trấn Sơn Thịnh) - kẻ đã giết hại anh Hảng A Su (SN 2001, trú xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn) trong cánh rừng gần thị trấn vào đêm 24/11 vừa qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ với nhiều nhát dao trên người.

Được biết, Tráng A Sùng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở trong rừng. Ngay khi bị bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Kiến Thức, vị lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Thịnh cho biết, nguyên nhân bắt nguồn từ việc nạn nhân sang làng của Sùng chơi, tán tỉnh và tìm hiểu con gái làng này. Sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Sùng đã dùng dao giết người rồi bỏ trốn.



Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên báo Đất Việt, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng cho biết: "Trước đó, anh Su cùng một số người bạn của mình ngồi trên đường nghịch điện thoại thì anh Sùng cùng bạn đi uống rượu về qua.

Sau đó, hai bên có móc mỉa nhau vài câu, sau đó mâu thuẫn. Trước đó, hai người vốn là anh em làng trên xóm dưới, vẫn thăm hỏi nhau bình thường. Vụ việc xảy ra bởi mâu thuẫn nhất thời mà thôi.

Khi xảy ra sự việc xung quanh cũng vài thanh niên nhưng không ai kịp can ngăn. Về phần nghi phạm, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên rừng. Sau đó khi đối tượng trở về nhà thì bị công an mật phục bắt giữ".

Được biết, nạn nhân là người dân tộc Mông, mới bỏ vợ và hiện đang sống cùng bố mẹ. Hàng ngày, nạn nhân làm công việc tự do, đi lại nhiều nơi ở địa bàn tỉnh.



