Vụ cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh: Cố tình rải 52 tờ tiền ra đường để cản trở truy đuổi

Liên quan đến vụ Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị cướp, Công an TP Hà Nội vẫn đang phối hợp với Công an quận Đống Đa và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án này.

2 hung thủ nổ súng cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh là Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, phường Láng Hạ, quận Đống Đa); Hoàng Ngọc (SN 1978, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). Bước đầu 2 đối tượng này đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Nguyên nhân gây án được xác định do Ngọc làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần. Ngày 26/7 Ngọc và Mạnh hẹn nhau ở nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Tại đây, Ngọc cho Mạnh xem khẩu súng dạng colt xoat màu bạc cùng với 12 viên đạn màu vàng, đầu đạn màu đen, dài khoảng 7cm; 1 vật hình dạng giống quả mìn, dán băng dính màu đen. Sau đó, Ngọc xây dựng kế hoạch cướp ngân hàng và bàn bạc kế hoạch với Mạnh.

Sau khi thống nhất, cả hai mang vũ khí đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh để cướp ngân hàng. Cướp tiền xong, cả hai bàn bạc cướp xe máy của người dân để tẩu thoát.

Khoảng gần 10h ngày 27/7, sau khi gặp nhau, Ngọc và Mạnh đi vào trong phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Ngọc Khánh để cướp 940 triệu đồng. Sau khi cướp tiền, cả hai đối tượng bỏ ra ngoài dùng súng đe dọa để cướp xe tẩu thoát.

Khi chạy đến nhà 100 Trúc Khê, Ngọc phát hiện có người nghi đuổi theo nên vứt 52 tờ tiền giá 100.000 đồng xuống đường (5,2 triệu đồng) nhằm mục đích ngăn chặn mọi người đuổi theo.

Khi đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, cả hai chia nhau tiền. Ngọc đưa cho Mạnh 50 triệu đồng và hẹn gặp Mạnh tại một nhà nghỉ đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) để tiếp tục chia tiền tiếp. Đến sáng 29/7, cả 2 đối tượng bị Công an bắt giữ.

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, một người thân của nghi phạm Ngọc cho biết: Sau khi công ty phá sản, Ngọc sống lang thang, không liên lạc với người thân. Đến sáng 29/7, gia đình nhận được tin Ngọc bị bắt vì cướp ngân hàng nên ai cũng bất ngờ.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh GNN tiền thân là Công ty Cổ phần dịch vụ Gió Nam do Ngọc cùng 11 người khác thành lập vào cuối năm 2006, có vốn điều lệ 100 triệu đồng.

GNN đã triển khai nhận hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, TP.HCM, Biên Hòa và Cần Thơ cùng mạng lưới chuyển phát đến 63 tỉnh, thành cả nước. đến ngày 1/9/2018, Công ty này thông báo dừng hoạt động vì không đủ khả năng tài chính.

Công ty này thông báo trên facebook rằng, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, công ty không cân đối được thu, chi dẫn đến sử dụng và lạm dụng tiền thu hộ (COD) của khách hàng vào các hoạt động khác của công ty.

Trong đơn tự tú gửi Công an, Ngọc cho biết, năm 2010 do kinh nghiệm non nớt nên phải đi vay lãi suất 15% mỗi tháng để duy trì công ty, trong đó có những tháng phải trả đến 170 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Đến cuối năm 2016, Ngọc chuyển nhượng lại vốn cho các cổ đông khác, chỉ làm giám đốc điều hành, dù công ty đang bước vào giai đoạn phát triển.

Đến năm 2017, sau khi ngừng hợp tác với 1 đối tác lớn, Công ty mất cân bằng thu cho dẫn đến việc phải sống bằng tiền thu hộ từ dịch vụ COD của khách. Ngọc chỉ đạo sử dụng 5,5 tỉ đồng tiền COD của khách hàng cho các hoạt động công ty dẫn đến bê bối.

Ngoài ra, Công ty này còn nợ khoảng vay mua 6 ô tô, vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ đối tác gửi hàng không 1 tỷ, nợ lương người lao động 700 triệu đồng, nợ Bảo Hiểm Xã Hội 200 triệu đồng, nợ 3,5 tỷ đồng các loại tiền khác.

Trước tình thế này, Ngọc từng xin được đi ở tù với tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

