Tình tiết bất ngờ vụ phóng hỏa giết người do mâu thuẫn tình cảm ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo truy tìm chủ nhân chiếc áo liên quan đến vụ phòng hỏa, giết người do mâu thuẫn tình xảy ra vào ngày 27/3 theo lời khai của nghi can.