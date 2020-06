Vụ truy sát cả nhà vợ ở Phú Thọ: Lời trăng trối cuối cùng của kẻ tội đồ trước khi đi tự tử

Liên quan đến vụ truy sát cả nhà bố vợ khiến 4 người thương vong, sáng 25/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ. Vụ án này được xác định xảy ra vào khoảng 20h ngày 24/6 ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Như thông tin đã đưa, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú tại xã Phong Phú) mới cầm dao đến nhà truy sát 3 người trong gia đình nhà vợ gồm chị Trần Thị H. (SN 1983, vợ Hậu, đã ly thân, trú tại xã Chí Đám), bố vợ là ông Trần Văn C. (SN 1958, trú tại xã Chí Đám) và em gái vợ là Trần Thị L. (trú tại xã Chí Đám).

Người thân, hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc trên

Thông tin về vụ án, ông Bùi Duy Cường – Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cho biết, sau khi gây án, Hậu nhanh chóng trở về nhà tìm gặp mẹ đẻ và kể lại toàn bộ sự việc. Tiếp đó, Hậu đưa cho mẹ đẻ 5 triệu và cầu xin hãy chăm sóc hai đứa con thơ, cho chúng ăn học đàng hoàng. Nói dứt câu, Hậu chạy ra khu đồi gần nhà lẩn trốn.

Khi lực lượng chức năng tìm ra thì Hậu đã tử vong trong tư thể treo cổ. Thi thể Hậu sau đó được lực lượng chức năng đưa về tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong cùng với thi thể của vợ hắn là chị H..

Được biết, vợ chồng Hậu có 2 người con gái khoảng 9 – 10 tuổi. Chị H. làm công nhân ở xa nhà còn Hậu làm nghề tự do. Trong thời gian sinh sống cả hai có xảy ra mâu thuẫn nên đã ly thân.

Ngày 24/6, chị H. về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hậu cầm dao đến đoạt mạng vợ. Tiếp đó đâm gục bố vợ và đâm em gái của vợ là chị Trần Thị L. bị thương. Gây án xong Hậu bỏ về nhà tự tử.

Trao đổi về tình hình Sức Khỏe của các nạn nhân, sáng 25/6, bác sĩ Đặng Thanh Hai – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết: Tối ngày 24/6, đơn vị tiếp nhận 3 bệnh nhân trong vụ truy sát trên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bố vợ chị H. đang được theo dõi sức khỏe sát sao tại bệnh viện

Nạn nhân đầu tiên là chị H., khi đưa đến viện dù đã cố gắng cấp cứu nhưng không còn hy vọng. Nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Nạn nhân tiếp theo là ông Trần Văn C. (bố đẻ chị H.). Ông C. Nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên người, trong đó nguy hiểm và phức tạp nhất là vết thương ở 2 tay. Ngoài ra, ông C. Còn bị thương ở bụng, hở nội tạng.

Theo kiểm tra sơ bộ, vết thương ở bụng gây đứt đạn tràng, gan, ruột non. Khi tiếp nhận bệnh nhân ekip trực đã chuyển ngay vào phòng cấp cứu. Ca mổ diễn ra từ 9h tối đến 4h sáng mới hoàn thành. Hiện bệnh nhân đã được chuyển về khoa hồi sức cấp cứu, sức khỏe tạm ổn, đang điều trị tích cực tại biện. Song vẫn chưa thể nói trước được điều gì.

Nạn nhân cuối cùng được xác định là chị L.. Chị L. nhập viện trong tình trạng bị chấn thương phần ngoài ngực. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Your browser does not support HTML5 video. Trước đó tại Cà Mau cũng xảy ra vụ việc chồng đam vợ tử vong do mâu thuẫn

Xem thêm: Hé lộ nguồn cơn tội ác vụ gã đàn ông cầm dao truy sát cả nhà vợ rồi về treo cổ tự tử

Theo Nga Đỗ/SKCĐ