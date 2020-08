`Tú bà` dắt mối cho HVL thể hình bán dâm 18 triệu tiết lộ sốc: Đứng sau cô là một `tú ông` khác

Liên quan đến vụ "tú bà" dắt mối huấn luyện viên thể hình bán dâm 18 triệu, ngày 10/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết: Đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi Môi giới bán dâm.

Lãnh đạo Công an quận Long Biên trả lời Zing , bước đầu xác định Thảo nằm trong đường dây mua, bán dâm toàn quốc. Thảo từng là du học sinh Trung Quốc, mới về Việt Nam từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thảo sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế, bản thân là người có học thức nhưng lại sa ngã còn con đường phạm tội này.

Trong quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra phát hiện được nhiều tình tiết mới, bất ngờ. Theo đó, Thảo khai, bản thân muốn tự lập về tài chính nên đã sa ngã vào con đường môi giới mại dâm.

Hình ảnh "tú bà" Nguyễn Phương Thảo trước khi bị bắt

Theo cơ quan Công an an, đường dây bán dâm của "tú ông" này gồm nhiều thành phần và nhiều mức giá cả khác nhau. Như thế sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng "khách hàng".

Về vụ dắt mối bán dâm cho HLV thể hình, Thảo khai: Sau khi tìm được cô gái 22 tuổi ở Hà Nội có nhu cầu mua dâm thì liên lạc với D.T.H. (30 tuổi, huấn luyện viên thể hình) để điều người này đi tiếp khác.

Cuộc mua bán dâm này thảo giao dịch với quý cô 22 tuổi giá 18 triệu đồng. Trong đó, nam bán dâm nhận 3 triệu, Thảo nhận 6 triệu, số còn lại là của "tú ông" chưa được tiết lộ danh tính kia.

Theo đúng lịch hẹn, chiều 4/8, huấn luyện viên thể hình đến khách sạn ở phường Long Biên (quận Long Biên) theo những gì đã giao dịch trước đó để bán dâm. Khi cả hai đang "vui vẻ" thì cơ quan Công an quận Long Biên ập vào kiểm tra và bắt quả tang. Từ lời khai của nam huấn luyện viên thể hình, cơ quan chức năng triệu tập và bắt giữ Thảo.

Về hành vi của Thảo, theo quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người phạm tội còn bị phạt đến 15 năm tù nếu phạm tội nhiều lần, có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lời bất chính trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, kẻ môi giới mại dâm có thể bị phạt tiền tối đa 50 triệu.