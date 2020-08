Tình trạng nguy kịch của người đàn ông bị rắn hổ chúa cắn: Nọc độc đã chạy tới cơ tim

Ngày 23/8, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy là giám đốc BS CK2 Nguyễn Tri Thức cho biết người đàn ông tên Phan Văn Tâm (SN 1982, quê Tân Châu, Tây Ninh) bị rắn hổ chúa cắn đang diễn biến theo chiều hướng nặng do bị nọc độc tấn công cơ tim, vết cắn bị sưng phù và hoại tử.

Theo BS Thức, tai nạn do rắn cắn độc rất khó nói trước về diễn biến và trường hợp của bệnh nhân do lượng nọc độc bị đưa vào cơ thể nạn nhân nhiều nên hiện nay bệnh nhân chuyển sang tình trạng nặng hơn.

Trước tình hình này này, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo Khoa Hồi sức Cấp cứu lọc máu liên tục, tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.

Tình trạng anh Tâm đang rất nguy kịch.

Được biết hoàn cảnh gia đình nhà anh Tâm vô cùng khó khăn. Gia đình nhà anh không có đất, hai vợ chồng đều đi làm thuê. Anh Tâm thường làm thuê cho các chủ vườn trồng mãng cầu như xịt thuốc trừ sâu, cắt hoa, tỉa cành… Sau khi hết mùa mãng cầu, anh Tâm lại đi phụ hồ hoặc đi xe ôm, ai gọi gì làm nấy.

Gần 1 năm trước, anh Tâm suýt mất mạng vì bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi phụ hồ. Anh Tâm bị di chứng thương tật ở đầu và chân, Sức Khỏe sát sút nên không thể làm được việc nặng, không thể đi làm thuê được nữa.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, anh Tâm đành “nhắm mắt đưa chân” đi đặt bẫy, bắt rắn để có tiền lo cho 2 con nhỏ (đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi). Đáng buồn là trước đó, anh Tâm chưa từng hành nghề bắt rắn và không có kinh nghiệm gì trong công việc đầy rủi ro này.

Vợ anh Tâm đang hết sức lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng.

Mới đây, đã có một nhà hảo tâm nữ sinh năm 9x đứng lên quyên góp giúp anh Phan Văn Tâm- người đàn ông bị rắn cắn nguy kịch đang nằm trong Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy . Số tiền quyên góp được tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn trăm triệu đồng. Cô gái không chỉ đứng ra quyên góp tiền mà còn hướng dẫn tận tình để gia đình nạn nhân sử dụng số tiền này một cách đúng đắn, có ích.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ