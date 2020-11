'Mất toi' 150 triệu đồng vì lỡ gửi ảnh khỏa thân khi đang tắm cho tình trẻ

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Vào nhầm phòng Karaoke, nhóm thanh niên bị đuổi đánh rồi chém trọng thương

Sự việc xảy ra vào tối ngày 15/11 tại karaoke trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Do mâu thuẫn vì vào nhầm phòng karaoke, nhóm của T bị đuổi chém, T bị thương tích nặng phải nhập viện.