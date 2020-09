Tình trường nhì nhằng của nữ quái bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh: Chán chồng lên MXH `săn` của lạ

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh , cuối tháng 5/2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra, hoàn tất kết luận điều tra để truy tố bị can.





Theo cơ quan điều tra, có lẽ hiếm có người phụ nữ nào sống bạt mạng và có tình trường nhì nhằng như Nguyễn Thị Thu. Nhìn đối tượng này chẳng ai nghĩ cô ta lại được nhiều đàn ông để ý đến như vậy.





Thu sinh ra và lớn trong gia đình phức tạp, có nhiều tiền án, tiền sự. Bố mẹ Thu từng lĩnh án tù và đã qua đời. Chị gái Thu từng nhận 15 năm tù về tội Buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện đã được giảm án và ra tù.

Không ai có thể ngờ được, Thu lại "sát" trai đến như vậy





Năm 16 tuổi, Thu từng phạm tội trộm cắp tài sản, phải vào cơ sở giáo dục bắt buộc để học tập, cải tạo. 3 năm sau (năm 2008), Thu trở về địa phương, yêu đương và kết hôn với anh Đàm Mạnh Hùng. Đến năm 2010 thì có con đầu lòng. Trước khi "dạt" về các tỉnh khác, Thu từng bán bán rán ở TP Cao Bằng.





Trong thời gian sống cùng anh Hùng, Thu cảm thấy chán chường vì chồng không có công ăn việc làm. Để giải tỏa tâm trạng, Thu thường xuyên lên mạng xã hội "đong" những người đàn ông khác. Cũng thông qua mạng xã hội mà Thu quen được Đặng Văn Bằng (trú ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).





Khi Bằng hỏi về cuộc sống đời tư, Thi nói dối chưa có chồng con, buôn bán ở quê, bố mẹ mất hết nên không còn ai để nương tựa. Từ tình thương, Bằng dần dần nảy sinh tình cảm với Thu. Đến năm 2017, Thu bỏ chồng, bỏ con từ Cao Bằng xuống Tuyên Quang tìm Bằng.





Dù chỉ biết gốc tích của Thu qua lời cô nói nhưng thấy con trai Bằng yêu thương Thu nên gia đình đã đồng ý cưới cô về làm dâu. Nhưng đến tháng 12/2018, khi Thu mang bầu được 5 tháng thì anh bằng tình cờ nhận được tin nhắn của chồng cũ Thu nói rằng, Thu là vợ anh, vẫn còn đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, Thu mới thừa nhận đã có chồng nhưng sống không hạnh phúc nên bỏ trốn.





Quá sốc về quá khứ của vợ, Bằng yêu cầu Thu nhanh chóng chấm dứt với người chồng cũ để có thể hợp pháp sống và làm giấy khai sinh cho đứa con còn trong bụng. Nghe lời Bằng, Thu về Cao Bằng nhưng không làm thủ tục ly hôn với anh Hùng mà chỉ ở chơi vài ngày rồi bỏ sang Lạng Sơn sinh sống, chặn luôn số điện thoại, không liên lạc với Bằng nữa.





Trong thời gian ở Lạng Sơn, Thu quen và sinh sống như vợ chồng với anh Phùng Văn Hậu (SN 1992). Để không bị lộ, Thu đổi tên là Triệu Tuyết Mai (SN 1990, trú ở Hữu Lũng, Lạng Sơn). Trong thời gian sinh sống, Thu nói với anh Hậu là đang mang thai đôi. Nhưng khi anh Hậu nói sẽ đưa đi khám thai thì Thu từ chối.

Nơi Thu bắt cóc cháu Bảo





Ít lâu sau, Thu đổi số điện thoại, khóa Facebook, cắt đứt liên lạc với anh Hậu. Bỗng dưng "vợ hờ" bỏ đi mất không để lại thông tin gì, anh Hậu sốt ruột liền về Hữu Lũng (nơi Thu nói là quê) để tìm hiểu thông tin nhưng không được nên đành quay về.





Sau khi "bỏ rơi" anh Hậu, Thu "dạt" về Bắc Ninh xin làm công nhân . Sau nhiều ngày sau suy nghĩ, Thu quyết định "nối lại tình xưa" với Bằng. Thu liên lạc với Bằng nói rằng đã sinh con trai, hiện đang gửi ở quê cho chị gái chăm sóc.





Nghe tin Thu có con, anh Bằng nhiều lần đề nghị được về quê thăm nhưng Thu không đồng ý. Anh Bằng đề nghị cho số điện thoại chị gái Thu để liên lạc nói chuyện, nhìn con nhưng Thu lấy lý do chị gái không dùng điện thoại thông minh. Sau đó, Thu tìm một tấm hình gửi cho Bằng nói là con chung của cả hai.





Đến tháng 7/2020, anh Bằng từ Hà Nội về Bắc Ninh sống với Thu 2 tuần. Sau đó, để xe máy cho Thu đi làm và tha thiết yêu cầu Thu về quê tổ chức đám cưới để con trai có gia đình hoàn thiện. Có lẽ vì bị Bằng giục giã nhiều nên Thu đã nảy sinh ý định bắt cóc bé trai 2 tuổi để thế chỗ, lấy lòng Bằng.





Theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu, ngày 21/8, Thu đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) xem xét và bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) khi bố cháu không có ở cạnh. Thu đưa Bảo về phòng trọ. Hôm sau đưa cháu bé về Tuyên Quang để gặp Bằng.





Nhận được tin báo mất tích từ bố cháu bé, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra camera an ninh các cung đường trong thành phố phát hiện Thu bắt cóc cháu bé. Công an Bắc Ninh phối hợp Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức giải cứu cháu Bảo khi đang ở nhà Bằng tại Tuyên Quang.

Your browser does not support HTML5 video. Đoạn clip Thu đưa cháu Bảo vào tiệm quần áo





Theo Thanh Mai/SKCĐ