TiTi (HKT): Màn lột xác thành soái ca ngoạn mục cùng tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh

Nhóm HKT được thành lập vào năm 2005 gồm 3 thành viên là Lý Tuấn Kiệt, TiTi và Hồ Gia Hùng. Khi đó, HKT trở thành một trong những nhóm nhạc gây tranh cãi nhất khi đi theo phong cách màu mè, tạo hình quái dị. Bên cạnh đó, giọng hát và các ca khúc của nhóm cũng thường xuyên bị mọi người la ó, gắn cho cái mác 'thảm họa âm nhạc'.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, HKT vẫn là cái tên hot trong làng nhạc ngày ấy, được nhiều giới trẻ yêu thích và là cái tên rất được lòng khán giả tỉnh, đặc biệt là thị trường miền Tây. HKT trở thành cái tên ăn khách trong các show diễn hội chợ, được nhiều người chào đón.

Hình ảnh nhóm HKT một thời.

Sự thành công 'quá mức' khiến các thành viên nhiều lần đưa ra những phát ngôn gây sốc. Trong đó, không thể không kể đến lời khẳng định như đinh đóng cột của nhóm rằng: “sẽ trở thành một boyband sáng giá nhất của Vpop và làm thay đổi bộ mặt âm nhạc Việt Nam".

Đến năm 2012, nhóm HKT xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới sau 7 năm bị gắn mác thảm hỏa. Nhóm dần tạo được thiện cảm với người hâm mộ nhờ sự đổi mới về âm nhạc, hình ảnh ưa nhìn và chững chạc hơn, các sản phẩm cũng dần hướng theo phong cách Hàn Quốc. Khi ấy, hàng loạt trang báo lớn xứ Trung như 67, Ent, 21CN, QQ đều đăng tải tin tức về HKT, cho rằng nhóm đang dần gây chú ý tại thị trường nước này.

Trong đó, thành viên thay đổi nhiều nhất phải kể đến TiTi (HKT). TiTi (HKT) có tên thật là Phạm Linh Phương, sinh ngày 10/01/1990 tại Cần Thơ. Anh chàng được nhiều người biết đến với ngoại hình chuẩn, những bước nhảy điêu luyện cùng chất giọng ấm.



Anh chàng bên bạn gái và con trai.

Các bài hát nổi bật của TiTi (HKT) có thể kể đến như Quá Liều (2019), Tập quen với cô đơn (2019), Cắc cùm cum (2019), ... Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều album khi còn là thành viên nhóm HKT gồm: Vượt Qua Sóng Gió (Vol. 6) - HKT; Lòng Đau Tình Phai - HKT, HKT-M, Khánh Vũ,Chấn Hào; Giá Như Chưa Từng Quen - HKT; Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của HKT - HKT.

Màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình

Mỗi khi nhắc đến cái tên HKT, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới những cậu nhóc ăn mặc 'nhố nhăng' màu mè, tạo hình quái dị và sở hữu mái tóc mào gà đủ màu. Tất nhiên, trong đó bao gồm cả anh chàng trưởng nhóm TiTi (HKT).

Sau một thời gian 'mai danh ẩn tích', TiTi (HKT) bất ngờ xuất hiện trong sự kiện Seoul Fashion Week 2019 khiến nhiều người choáng váng với ngoại hình và phong cách ăn mặc thay đổi hoàn toàn. Tại đây, anh chàng diện áo kín đáo ôm sát body cùng quần jogger màu đen, khoác ngoài là chiếc áo phao ánh kim. Trên khuôn mặt đẹp trai chuẩn Hàn, TiTi chọn chiếc kính khá hot của Gentle Monster để tạo điểm nhấn.

Anh chàng xuất hiện cực chất tại Seoul Fashion Week 2019.

Đặc biệt thương hiệu quần áo anh mặc là ở Việt Nam, được coi là một cách quảng cá thời trang Việt ra thế giới và là bước đệm để nam ca sĩ ra mắt thương hiệu thời trang riêng của mình. Sau đó, người ta thường xuyên thấy TiTi (HKT) xuất hiện với các bộ trang phục lịch lãm, phong cách cùng vẻ ngoài điển trai.

Bước chân vào kinh doanh và tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh

Sau 10 năm gắn bó, TiTi cũng quyết định rời nhóm HKT. Thời điểm tách ra hoạt động riêng, anh chàng viết trên trang cá nhân rằng: "Tôi xin lỗi những người anh em cùng một chiếc thuyền đã bao năm gắn bó và phải vượt qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Niềm vui nỗi buồn đều cùng nhau trải qua trên con đường khó nhọc để tồn tại được đến hôm nay. Đến đây thì tôi phải dừng lại, đành phải buông bỏ".

Đến tháng 5/2017, TiTi xuất hiện bên bạn gái và con trai khiến nhiều người đồn đoán về việc nam ca sĩ đã kết hôn, sinh con. Thế nhưng không lâu sau, bạn gái anh liên tục đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng, dấy lên nghi vấn cả hai đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, cả 2 nhân vật chính đều không lên tiếng xác nhận, để mọi chuyện tự lắng xuống.

Hình ảnh TiTi (HKT) xuất hiện trong chương trình gameshow.

Sau đó, xuất hiện trong một chương trình gameshow năm 2019, TiTi (HKT) quyết định dùng tên thật Linh Phương để giới thiệu đến mọi người thay vì nghệ danh Titi như trước kia. Nam ca sĩ được biết đến là người có cuộc sống dư giả hơn những thành viên cùng nhóm. Anh được biết đến với vai trò doanh nhân, hợp tác cùng nữ diễn viên Nhật Kim Anh kinh doanh về lĩnh vực mỹ phẩm.





Tuy nhiên, đến ngày 27/7 vừa qua, cả cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin TiTi (HKT) cặp kè với nữ diễn viên/ca sĩ Nhật Kim Anh được Hồ Gia Hùng (thành viên nhóm HKT) chia sẻ trong buổi livestream với người hâm mộ . Anh chàng còn vô cùng tức giận việc bạn mình bỏ vợ con để đi theo người mới.



Chưa dừng lại ở đó, Hồ Gia Hùng còn mỉa mai TiTi có cuộc sống vương giả, làm giám đốc công ty mỹ phẩm, đi xế hộp Range Rover đều là nhờ "yêu Nhật Kim Anh". Sau đó, dù cả 2 người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận nhưng thông tin này cũng khiến nhiều người sốc nặng.

