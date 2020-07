TiTi (HKT) lên tiếng sau lùm xùm hẹn hò Nhật Kim Anh, 'dọa' kiện Hồ Gia Hùng nếu không xin lỗi

Hơn một ngày qua, việc Hồ Gia Hùng livestream tố TiTi (HKT) hẹn hò với Nhật Kim Anh trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội . Sau vụ việc, TiTi đã lên trang Facebook cá nhân 'bóng gió' răng đây là lời vu khống, bịa đặt, khuyên cộng đồng mạng hãy thật tỉnh táo. Tuy nhiên, khi được hỏi thì anh chàng từ chối bình luận, hẹn sẽ phản hồi sau.



Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng lên tiếng phủ nhận vụ việc, khẳng định việc làm của Hồ Gia Hùng chỉ là 'dựa hơi những nghệ sĩ khác để đánh bóng tên tuổi'.



Cho đến tối hôm qua, một mẩu của HKT đã chính thức lên tiếng. Vốn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm, chia sẻ của TiTi (HKT) đã khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, anh viết: "Tên tôi là Ti Ti...Và cái tên của tôi bỗng được nhắc đến nhiều trên các mặt báo, đáng buồn thay lại không bởi bất kỳ dự án nghệ thuật nào mà bởi một lùm xùm không đáng có.

TiTi (HKT) và Hồ Gia Hùng.

Điều đáng nói, những ồn ào lại đến từ một người đồng nghiệp cũ mà động cơ là gì chứ? Chính tôi đến giờ cũng không hiểu. Chỉ biết rằng, nó đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và chính những người tôi yêu thương, lại xảy ra giữa thời điểm cả nước đang đồng lòng chống dịch khiến tôi cảm thấy vô cùng ái ngại".



Trong bài viết của mình, TiTi cũng thừa nhận bản thân và vợ cũ từng có thời gian quen biết, tìm hiểu trước khi hôn nhân và có chung một cậu con trai. Sau đó, cả 2 dừng lại trong êm ấm, không có chuyện anh bỏ mặc vợ con để chạy theo người khác vì tiền bạc.



Sau đó, TiTi (HKT) cũng tiết lộ về mối quan hệ và cơ duyên quen biết với Nhật Kim Anh: "Khi tôi một thân một mình vật lộn giữa Sài Gòn, tôi may mắn được giới thiệu và quen biết chị Nhật Kim Anh.



Chị có nghe tôi chia sẻ và đề nghị tôi gia nhập công ty giải trí của chị ấy. Điều này khiến tôi vô cùng cảm kích và vui sướng bởi niềm đam mê và sự nghiệp ca hát của tôi có thể viết tiếp từ đó. Sau đó, tôi chính thức hoạt động solo như các bạn đã thấy. Sau này, vì sự thấu hiểu cũng như hợp nhau trong tính cách lẫn công việc, tôi cùng chị Nhật Kim Anh và một số đồng nghiệp khác có lập nên công ty riêng.

TiTi (HKT) chính thức lên tiếng sau lùm xùm hẹn hò Nhật Kim Anh.

Vì tính chất công việc nên cả tôi và chị Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện bên nhau nên có thể là nguồn cơn dẫn đến một số hiểu lầm không đáng có".



Về Hồ Gia Hùng, TiTi (HKT) đánh giá người này là một giọng ca có tố chất khi còn hoạt động chung trong nhóm. Tuy nhiên, theo TiTi thì Hồ Gia Hùng lại không chịu tìm cách để phát triển bản thân. Khi đứng trên đỉnh cao danh tiếng, người này lại luôn chơi bời, sử dụng chất kích thích. Đây chính là nguyên nhân khiến công ty thay thế Hồ Gia Hùng bằng 1 thành viên khác.



TiTi cũng khẳng định, Hồ Gia Hùng đã bịa đặt trắng trợn, nếu không đính chính và xin lỗi công khai, TiTi sẽ mời luật sư để làm việc trực tiếp.



Cuối cùng anh chàng khẳng định: "Chị Nhật Kim Anh là một người tôi luôn yêu thương và kính trọng. Được đồng hành với nhau trong nhiều năm và cùng vượt qua nhiều khó khăn, tôi cảm thấy nể phục con người và những điều chị ấy làm. Tôi thừa nhận bản thân mình luôn dành cho chị một tình cảm, một sự ngưỡng mộ không nhỏ".



