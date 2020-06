Tổ công tác Y28/141 phát hiện nhiều đối tượng mang ma túy đi đường

Thời gian qua, các tổ công tác 141 (CATP Hà Nội) liên tiếp phát hiện những trường hợp vi phạm Pháp luật , cũng như kịp thời can thiệp, ngăn chặn những “ma men” cầm lái trên đường. Điều đáng nói, không ít người vi phạm tỏ thái độ không chấp hành, vùng vằng, đôi co, song tất cả đều bị lập biên bản, xử lý nghiêm.





Tổ công tác Y28/141 kiên quyết xử lý các trường hợp "có hơi men" trên đường.





Vừa qua, phóng viên Sức khỏe Cộng đồng ghi nhận hoạt động của tổ công tác Y28/141 do Thượng úy Nguyễn Quang Khải (Đội CSGT số 15- Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Lạc Long Quân (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).









Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thổi nồng độ cồn và lập biên bản xử lý





Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy, không bật đèn chiếu sang đặc biệt nhiều trường hợp "có hơi men" tham gia giao thông...





Ít phút triển khai đội hình, tổ công tác Y28/141 đã kiểm tra và phát hiện một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác đã yêu cầu người vi phạm thổi nồng độ cồn và lập biên bản xử lý. Ngoài ra tổ công tác đã tuyên truyền cho người vi phạm biết và hiểu thêm về Nghị định 100/2019/NĐ-CP.





Thượng úy Khải tuyên truyền cho người vi phạm giao thông về Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Thượng úy Nguyễn Quang Khải (Đội CSGT số 15), Tổ trưởng tổ công tác Y28/141 cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, Tổ công tác phát hiện rất nhiều vụ tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy trên địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội). "Thời gian qua, tổ công tác Y28/141 đã bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng quận Tây Hồ hơn 10 vụ về ma túy, ngoài ra cũng rất nhiều vụ về hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vũ khí và công cụ hỗ trợ…” Thượng úy Khải nói.





Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được:





Tổ công tác Y28/141 gồm Cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh mặc sắc phục, cảnh sát hình sự.













Ngoài xử lý vi phạm thì tổ công tác Y28/141 còn kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện tham gia giao thông để kịp thời ngăn chặn các đối tượng phạm tội.

Trần Vũ