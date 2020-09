Yêu cầu hàng quán xung quanh TAND TP Hà Nội tạm dừng hoạt động 10 ngày để đảm bảo an ninh

Được biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm sẽ diễn ra dự kiến trong khoảng 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do thẩm phán Trương Việt Toàn ((Phó Chánh Tòa Hình sự tòa Hà Nội) làm chủ tọa. Hai kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố.





Trong phiên xử này có 32 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, đương sự tại phiên tòa. Ngay từ sáng sớm, các luật sư đã có mặt tại tòa để chuẩn bị cho phiên làm việc đầu tiên.

An ninh bên ngoài tòa được siết chặt





Khoảng 7h30, 29 bị cáo đã được đưa vào phòng xét xử, ổn định chỗ ngồi để chờ đến 8h để phiên tòa bắt đầu.





Theo ghi nhận, từ sáng sớm đã có hàng trăm cảnh sát lập các chốt bảo vệ an ninh, trật tự quanh TAND Hà Nội tại khu vực vào từ đường Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ. Để tham dự phiên tòa phải có giấy của tòa án, thẻ.





Để đảm bảo an ninh trật tự cho toàn phiên xử, TAND TP Hà Nội yêu cầu các hàng quán quanh Tòa án trong vòng 10 ngày. Rất nhiều biển cấm quay phim, chụp hình đã được đặt xung quanh tòa án.





Phiên xử này có 29 bị cáo bị đưa ra xét xử 2 tội danh Giết người và Chống người thi hành công vụ. Trong 29 bị cáo có 25 người bị truy tố tội Giết người là: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan và Nguyễn Văn Trung.





4 bị cáo còn lại là Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Toàn cảnh phiên tòa (ảnh TTXVN)





Theo cáo trạng truy tố, vụ án xảy ra vào 9/1/2019, các bị cáo ở xã Đồng Tâm đã chuẩn bị kế hoạch tấn công và hung khí từ trước.





Cụ thể, chiều 8/1, Lê Đình Kình chỉ đạo các đồng bọn chống đối chính quyền. Công đã yêu cầu đồng bọn mang các hung khí gồm tuýp sắt có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng, các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà KÌnh để tấn công lại lực lượng Công an





Đến rạng sáng ngày 9/1, các đối tượng dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công, khiến cho 3 cán bộ Công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Quân bị rơi xuống hố.





Thấy vậy, Chức bảo Doanh đổ xăng từ can ra chậu để Chức đổ xuống hố, châm đốt lửa khiến cả 3 cán bộ hy sinh.





Tổ công tác phát hiện ông Lê Đình Kình đang cầm 1 quả lựu đạn và hô hào chống đối nên đã dùng súng tiêu diệt. Lê Đình Kình cấu thành tội Giết người. Song do ông Kình đã tử vong lên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

