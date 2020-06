Toàn bộ dữ liệu về COVID-19 ở vùng dịch lớn thứ 2 thế giới bất ngờ bị xóa sạch

Reuters ngày 7/6 đưa tin, Bộ Y tế Brazil vừa xóa toàn bộ các số liệu thống kê về dịch COVID-19 khỏi các trang web của nước này.

Cụ thể, hôm 5/6 vừa qua, Bộ Y tế Brazil đã đóng trang website - cổng thông tin cung cấp dữ liệu chính thức về tình hình COVID-19 ở nước này. Sau khi trang web này được mở lại vào hôm 6/6, người dùng bất ngờ phát hiện website này đã hiển thị với giao diện mới, trong đó chỉ thể hiện số ca nhiễm, thiệt mạng và hồi phục trong vòng 24 giờ qua.

Theo Reuters, toàn bộ số liệu về tình hình COVID-19 suốt thời gian qua như tổng số ca nhiễm và thiệt mạng do SARS-CoV-2 từ trước đến nay, số liệu cụ thể ở từng bang, thành phố và trên cả nước đều không còn. Tất cả đã bị xóa sạch tại website covid.saude.gov.br của nước này.

Brazil xóa sạch dữ liệu về COVID-19. Ảnh: RT

Theo dữ liệu từ website giao diện mới của Bộ Y tế Brazil, tính đến cuối ngày 6/6 nước này đã ghi nhận thêm 27.075 ca mắc và 904 người chết do COVID-19. Hiện Brazil đang là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Theo số liệu thông kê từ ĐH Johns Hopkins, tính đến sáng 8/6 (theo giờ Việt Nam), Brazi đã có 691.962 ca nhiễm virus corona, trong đó 302.084 ca phục hồi và 36.499 ca tử vong.

Lý giải việc xóa toàn bộ dữ liệu về dịch COVID-19, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trích dẫn thông báo từ Bộ Y tế trên mạng xã hội Twitter: "Dữ liệu tích lũy... không phản ánh đúng tình hình dịch COVID-19 hiện nay. Các biện pháp đang được thực hiện nhằm cải thiện việc báo cáo số ca nhiễm và xác nhận những trường hợp được chẩn đoán".

Tổng thống Brazil gây thất vọng vì coi thường COVID-19. Ảnh: RT



Việc xóa sạch các dữ liệu về dịch COVID-19 của chính quyền Brazil càng làm dấy lên mối lo ngại về sự thiếu minh bạch thông tin. Nhiều cáo buộc đã được đặt ra và cảnh báo chính quyền Brazil mà tiêu biểu là Tổng thống nước này đã tỏ ra xem nhẹ các diễn biến của dịch và điều này sẽ chỉ mang lại những tình huống tồi tệ hơn.

Trước đó, chính phủ nước này từng bị chỉ trích vì lùi giờ cập nhật số liệu COVID-19 hàng ngày từ khoảng 17h lên 22h. Paulo Jeronimo de Sousa - người đứng đầu Hiệp hội Báo chí Brazil đã lên tiếng cáo buộc việc chính phủ công bố số liệu vào cuối ngày như một cách để "bịt miệng báo chí".

"Minh bạch về thông tin là công cụ mạnh mẽ để chống lại dịch bệnh”, ông Paulo Jeronimo de Sousa nói.

Đáp lại cáo buộc này, hôm 5/6, Tổng thống Bolsonaro chỉ nói đùa với giới báo chí rằng chương trình này "thích nói rằng Brazil lập kỷ lục về cái chết".

Your browser does not support HTML5 video.

Một ngày làm việc của người thu thập thi thể tại Brazil do COVID-19.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ