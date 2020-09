Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Đà Nẵng, tất cả 10.876 mẫu xét nghiệm của các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 tại thành phố đều cho kết quả âm tính.

Cụ thể, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 3 đến 4-9 với gần 11.000 thí sinh tại 25 điểm thi chính thức trên khắp thành phố. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ thi riêng tại trường THPT Võ Chí Công. Trong ngày 31-8, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tại các điểm thi.

Xét nghiệm âm tính gần 10.000 thí sinh tại Đà Nằng

Riêng các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ được cơ quan y tế địa phương liên hệ, lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung và tại nhà thí sinh.

Bắt đầu từ sáng nay (1-9), cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu những người được lấy mẫu xét nghiệm tuyệt đối phải tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả.

Toàn bộ thí sinh tại Đà Nẵng âm tính với COVID-19, sẵn sàng tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia đợt 2