Toàn bộ tỉnh Hải Dương chính thức đóng cửa trường học từ hôm nay (14/8)

Trước đó, vào ngày hôm qua 13/8, UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn bộ thành phố Hải Dương chính thức từ 0h ngày 14/8.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở ngoài địa bàn thành phố Hải Dương cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 ở đơn vị theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các trường kích hoạt toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã xây dựng.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao cho các cơ sở giáo dục quyền chủ động quyết định thời gian cho sinh viên - học sinh đi học trở lại tùy theo tình hình thực tế diễn biến của dịch bệnh. Ngoài ra, các trường cần đảm bảo các điều kiện thực hiện phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y Tế.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Hải Dương hiện đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch COVID-19

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng ngày báo cáo về sở Lao động - Thương binh và Xã hội.





Cách ly toàn thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14/8

Theo Thùy Dương/SKCĐ