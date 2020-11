Toàn cảnh bão số 12 đổ bộ vào miền Trung khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhà cửa bị tốc mái

Tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, gió giật liên hồi khiến nhiều cây cối bị đổ. Người dân tham gia giao thông không thể tiếp tục di chuyển phải bỏ xe lại để chạy vào ngôi nhà bên đường tránh trú. Ở một số khu vực khác nhà dân còn bị tốc mái.

Người dân chạy xe bị ngã trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang do bão số 12

Theo báo dân sinh đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 12 , nhiều nhà đã bị tốc mái, hư hỏng, hàng loạt cây xanh bị quật gốc, nhiều tuyến phố tại Tuy Hòa và huyện Sông Hinh ngập chìm trong nước. Trong sáng nay còn có hàng chục xã trong toàn tỉnh bị mất điện.

Lực lượng chức năng khẩn trương cưa chặt những cây xanh bị bật gốc

Sức gió của bão số 12 mạnh cấp 8, giật cấp 9 nên tại Phú Yên người dân được khuyến cáo là không nên ra khỏi nhà trước 12 giờ trưa 10/11.

Xe tải bị lật khi vào khu tái định cư xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Mưa gió lớn còn thổi bay cả chiếc xe ô tô tải mang BKS 49C-238.70 do tài xế Nguyễn Trần Huy Hoàng điều khiến đang lưu thông trên QL1A xuống mương nước. Hậu quả là khiến cho tài xế bị thương nặng, phụ xe may mắn thoát nạn.

Tàu khách SE5, SE7 phải tạm dừng ở ga Tuy Hòa

Hai đoàn tàu khách SE5, SE7 phải tạm dừng ở ga Tuy Hòa (Phú Yên) do sự cố mưa lũ tràn qua đường sắt ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Nhiều cây xanh bị bật gốc do bão số 12 gây nên

Tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, trong sáng nay có mưa nhỏ, sức gió chưa mạnh. Nhưng người dân vẫn rất cảnh giác, không dám ra đường.

Sóng biển lớn gây xói lở bờ kè ở phường 6, TP Tuy Hòa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa tin, vào hồi 13 giờ ngày 10/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Nước lũ tràn về quốc lộ 29

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 01 giờ ngày 11/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Cam-pu-chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).



Gió mạnh trên đất liền: Trong chiều nay, trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 6-7.

Đường phố Nha Trang gánh chịu những cơn gió mạnh



Mưa lớn: Trong chiều và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Cổng chào cũng "chào" thua trước sức gió của báo số 12



Từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm; các tỉnh Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.



Theo Thiên Bình/SKCĐ