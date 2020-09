Lưu Ly Mỹ Nhân Sát: Toàn Cơ 'nam hóa' khi biến thành La Hầu Kế Đô, Tư Phượng dính tình đam mỹ?

Lưu Ly mỹ nhân sát do cặp đôi Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đóng chính dù đang dần đi đến những tập cuối nhưng vẫn khiến nhiều khán giả mê mẩn. Mới đây, ekip sản xuất phim vừa tung ra trailer 6 tập còn lại với những tình tiết bất ngờ, đầy ngỡ ngàng.

Trong những tập cuối, khoảnh khắc gây ấn tượng nhất chính là khi Toàn Cơ chuyển thành La Hầu Kế Đô. Oái oăm thay, La Hầu Kế Đô lại là đàn ông, tức là Toàn Cơ chuyển từ nữ sang nam chỉ trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng này, khán giả sốc 1 thì Tư Phượng (Thành Nghị) sốc 10. Thế nhưng sau tất cả, Tư Phượng vẫn không nỡ từ bỏ, cố chấp gọi Toàn Cơ cho bằng được.

Dù Toàn Cơ biến thành đàn ông.

Tư Phượng vẫn quyết không từ bỏ.





Vì muốn bên cạnh Toàn Cơ, đợi ngày đưa nàng trở về mà Tư Phượng không còn chút liêm sỉ nào bất chấp luôn cả giới tính, thậm chí chấp nhận làm "yêu nô" thê thiếp, vật cưỡi cho La Hầu Kế Đô.

Tình yêu của Tư Phượng khiến nhiều người cảm động, nhưng đấy là nữ chính có hình hài phụ nữ, còn khi cô trở thành La Hầu Kế Đô thì mọi chuyện cứ trở nên sai sai. Không ít người cho rằng, liệu đây có phải là cua bẻ lái cực gắt của biên kịch, để biến Lưu Ly mỹ nhân sát thành 1 bộ phim đam mỹ trá hình?

Bảo sao, Tư Phượng lúc nào cũng ở 'kèo dưới', từ chàng trai nhút nhát dễ xấu hổ bị ném thính không trượt phát nào mà bước vào con đường thê nô không lối thoát. Đặc biệt, trong clip hậu trường mới hé lộ còn có cảnh Tư Phượng - Thành Nghị người đầy máu me, nằm bất động trong vòng tay của Toàn Cơ - Viên Băng Nghiên.

Ảnh hậu trường có phần... oái oăm của cặp đôi.

Bình thường, phim cổ trang ngôn tình chẳng phải sẽ là nam bồng nữ hay sao? Vậy nên, cặp đôi chính đã có sự đổi vai vô cùng ngoạn mục, thậm chí nhiều người còn trêu đùa cặp đôi đã cầm nhầm kịch bản của nhau.



Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Toàn Cơ ban đầu vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, vì trả thù, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân. Do lập được nhiều chiến công, nàng được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Poster phim Lưu Ly mỹ nhân sát.



Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần.



