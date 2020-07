Thời điểm xảy ra tai nạn xe khách 16 chỗ và xe tải di chuyển với tốc độ như thế nào?

Rạng sáng ngày 21/7 trên QL 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc tổ chức cứu hộ nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin mới nhất từ báo Công an TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô khách 16 chỗ đi không đúng phần đường quy định dẫn đến tai nạn giao thông.

Dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy trong vòng 1 phút xe khách 16 chỗ đã giảm tốc độ từ 80 xuống 69km/h

Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe tải ở Bình Thuận, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, còn xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

Cụ thể, lúc 1h12p29s tốc độ của xe tải là 23km/h, trước đó 10s tốc tộ xe tải là 60km/h. Còn tốc độ của xe 16 chỗ lúc 1h11p50s là 69 km/h, trước đó một phút xe khách đang có tốc độ 80km/h. Vị trí trí ghi nhận tốc độ trên có tại quốc lộ 1 qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Liên quan đến vụ tai nạn, ngay sáng ngày 21/6, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, yêu cầu huy động tối đa lực lượng chuyên môn tập trung cứu chữa các nạn nhân. Bên cạnh đó, nhanh chóng điều tra, xác minh nguyên nhân , lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể 2 tài xế, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Tốc độ di chuyển của xe ô tô tải

Cũng trong sáng nay, Cục CSGT (C08, Bộ Công an ) cho biết lãnh đạo bộ này vừa có chỉ đạo về việc điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo đó, Bộ Công an yêu cầu C08, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người gặp nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và các cấp thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực xảy ra tai nạn, thực hiện các biện pháp điều tra tai nạn theo đúng quy định.

Theo thông tin đã đưa trước đó, vụ tai nạn khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương đều là đa chấn thương, thương tích nặng ở vùng đầu và cổ.

Trong số 8 nạn nhân tử vong , người trẻ nhất 14 tuổi. Trong số 7 nạn nhân bị thương thì có 3 trường hợp đã chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), 3 ca đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận, 1 ca còn lại nhẹ nên nằm ở phòng khám Tân Minh.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết tất cả 3 ca đang được điều trị tại bệnh viện có tiên lượng nặng, vẫn chưa nói trước được điều gì, bệnh viện đang tích cực theo dõi.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Theo Nga Đỗ/SKCĐ