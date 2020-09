Tóc Tiên bỏ cuộc đua trở thành "yêu nữ hàng hiệu", thay đổi thói quen mua sắm phí phạm cực đáng nể

Chẳng những có tài, có sắc, Tóc Tiên còn có phong cách thời trang sành điệu, trẻ trung lại đúng chuẩn xịn - mịn. Ngắm ảnh OOTD của Tóc Tiên thì bạn ắt cũng nhận ra, nữ ca sĩ thường xuyên dát đồ hiệu từ đầu xuống chân. Tóc Tiên từng được xem là "yêu nữ hàng hiệu" xịn xò nhất nhì showbiz Việt khi sở hữu số lượng khủng phụ kiện, trang phục của các thương hiệu thời trang cao cấp

Tóc Tiên từng sở hữu túi Hermes 16,000 USD

Vậy nhưng sau một thời gian chạy theo cuộc đua mua sắm hàng hiệu, mới đây Tóc Tiên đã chủ động đăng tải lên Instagram cá nhân của mình rằng cô sẽ thay đổi thói quen shopping này. Sở dĩ Tóc Tiên làm vậy không phải bởi... hết tiền shopping mà là vì cô không còn thấy được ý nghĩa đằng sau việc mua sắm vô độ.

Hiện gia tài túi tiệu của Tóc Tiên chỉ còn "sương sương" hai ngăn và khoảng trên dưới 20 chiếc túi. Sở dĩ, gia tài túi xách của Tóc Tiên "khiêm tốn" tới vậy là vì cô đã bán đi gần hết, chỉ giữ lại những chiếc túi vintage, trường tồn với thời gian không lo hết mốt. Mặt khác, nữ ca sĩ đình đám cũng chia sẻ: "Dạo này lười update IT bag mới vì thực sự chưa có nhu cầu chưng diện đi đâu, suốt ngày chỉ đi tập rồi về nhà."

Tâm sự mới đây của nữ ca sĩ

Tóc Tiên cho biết trước đây thường shopping online túi hiệu nhưng giờ nhìn túi cũng chỉ cảm thán nhẹ một câu "Ừ, xinh đấy!" rồi thôi. Có thể nói, quan điểm về mua sắm xa xỉ phẩm của mỹ nhân 8X đã khác xưa khá nhiều. Tuy tủ đựng đồ không còn đầy ắp các item hoành tráng nhưng Tóc Tiên vẫn khiến nhiều người nể trong việc tiêu xài tiền một cách hợp lý và có suy nghĩ.

Trên story Instagram, Tóc Tiên cũng bộc bạch thêm đã dày công thiết kế 10 hộc tủ to để đựng túi nhưng giờ chưa để đầy 2 ngăn. Dù vậy, bà xã Hoàng Touliver nhấn mạnh: "Mình thích mình của bây giờ, biết cần là đủ, biết đủ là hạnh phúc".

Tóc Tiên đang học dần cách mua sắm bớt hoang phí

Có thể thấy mua sắm bạt ngàn hàng hiệu không phải cách để khiến người ngoài nhìn vào thấy đáng nể mà quan trọng là biết bản thân mình muốn gì và có thực sự cần những thứ phù phiếm ấy không. 10 điểm cho suy nghĩ chín chắn này của nàng ca sĩ Tóc Tiên!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ