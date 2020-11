Tóc Tiên, Chi Pu, Salim 'đụng hàng' bikini chan chát nhưng vẫn đẹp lồng lộn, khoe body siêu đỉnh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Sang đường mà cứ dán mắt vào điện thoại, thanh niên bị ô tô tông tử vong thương tâm

Mặc dù đang sang đường nhưng chàng trai vẫn không nhìn ngón xung quanh mà chỉ mải dán mắt vào điện thoại thậm chí còn dừng lại giữa đường để nhắn tin, không may gặp phải một xe ô tô đi tốc độ cao.