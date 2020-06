Tin đồn Hoàng Touliver đưa Tóc Tiên đi khám thai vừa lan ra, chính chủ đã lập tức lên tiếng

Ngày 17/6, một tài khoản mạng đăng tải thông tin trong một nhóm giải trí, nói rằng bắt gặp Hoàng Touliver đưa bà xã Tóc Tiên tại một bệnh viện để ngỏ khả năng Tóc Tiên đã mang thai

Bài đăng trên mạng viết: "Mình vừa mới gặp Tóc Tiên cùng với Hoàng Touliver ở bệnh viện. Chắc là có tin vui rồi. Bà Tiên ở ngoài xinh cực. Cặp đôi tình cảm lắm nha. Thấy Hoàng Touliver cưng bà dữ lắm".



Ngay lập tức thông tin này lan khắp trang mạng, được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Dưới phần bình luận, các fans tỏ ra sốt sắng về thông tin này.

Cặp đôi kín tiếng bậc nhất Vbiz



Nhiều người cho rằng không có căn cứ nào để nói rằng Tóc Tiên đi khám thai vì bài đăng không hề có hình ảnh của vợ chồng cô. Một số người hâm mộ lại mong chờ tin vui từ giọng ca "Ngày mai".

Trả lời với truyền thông, quản lý của Tóc Tiên hoàn toàn phủ nhận tin đồn này và cho biết hai vợ chồng nữ ca sĩ chỉ đến bệnh viện để khám sức khoẻ tổng quát. Đại diện nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn hoạt động, tập luyện bình thường.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver tổ chức hôn lễ vào tháng 2 tại biệt thự ở Đà Lạt. Hôn lễ kín đáo diễn ra sau nhiều năm cặp đôi yêu đương mặn nồng nhưng không thể hiện nhiều trên mạng xã hội

Nói về lý do không công khai chuyện tình yêu cũng như tổ chức lễ cưới bí mật, Tóc Tiên từng tâm sự: "Phần vì bản tính cố hữu của Tiên và đối tác đều không muốn đem hào nhoáng sân khấu vào cuộc sống đời thường, phần lớn hơn là vì chúng mình chỉ muốn được khán giả yêu thương bằng chính những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc".

Hoàng Touliver là cặp vợ chồng nhà sản xuất - ca sĩ của hiếm trong showbiz Việt hiện nay. Cả hai đều nổi tiếng với sự nghiệp vững chắc, đậm cá tính cả trong âm nhạc và đời sống riêng. Tóc Tiên -

Tóc Tiên gợi cảm diện váy cưới cúp ngực trong hôn lễ

