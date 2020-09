Tối 13/9: Ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19, Việt Nam có tổng cộng 1063 bệnh nhân

Tính đến 18h ngày 13/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 13/9: ghi nhận 3 ca mắc mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin về ca mắc mới: 03 ca mắc mới (BN1061-1063) là các ca nhập cảnh được cách ly tập trung ngay tại Phú Yên. Cụ thể:

- CA BỆNH 1061 (BN1061): Nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, Nam Định

- CA BỆNH 1062 (BN1062): Nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

- CA BỆNH 1063 (BN1063): Nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

BN1061-1063 từ Nga trên chuyến bay VN5062 về sân bay Cam Ranh ngày 10/9/2020 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9/2020 của các bệnh nhân là dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại Viện Pasteur Nha Trang.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 504

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.703

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.092

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: trong ngày có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

+ 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN473, BN965, BN1017, BN478 và BN917

+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN788, BN627 và BN928

Các bệnh nhân này sau khi công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của Bộ Y tế

Như vậy đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 918 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.063 ca mắc.

Theo Thùy Dương/SKCĐ