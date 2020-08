Tối 27/8: Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Khánh Hòa

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 27/8: Việt Nam có tổng cộng 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 548 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 27/8: ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin về các ca mắc mới: 02 ca mắc mới (BN1035-1036) ghi nhận tại Đà Nẵng (01 ca trong nước) và Khánh Hòa (01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh). Cụ thể:

- CA BỆNH 1035(BN1035): Nữ, 34 tuổi, Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 07/8/2020 trên chuyến bay VJ2849, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 08/8/2020 và lần 2 ngày 14/8/2020 âm tính, lần 3 ngày 26/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

- CA BỆNH 1036 (BN1036): Nam, 52 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN1025, BN1027 và BN1029. Kết quả xét nghiệm ngày 26/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang.

Tình hình dịch COVID-19 tối 27/8

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 70.916, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.596

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.828

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 50.492

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại:

+ 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế cơ sở 2: BN427, BN484, BN550

Trong 3 trường hợp vừa công bố khỏi bệnh, theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trường hợp bệnh nhân số 427, đến từ quận Hòa Vang, Đà Nẵng có bệnh lý nền suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu, suy thận mạn chạy thận nhân tạo trước khi dương tính với virus SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân 484 và 550 đều có bệnh lý nền rất nặng, suy thận, tăng huyết áp nhưng đã được điều trị thành công.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Bệnh nhân 827 là trường hợp mắc COVID-19 thứ 29 tử vong với tiền sử tai biến mạch máu não



Theo Thùy Dương/ SKCĐ