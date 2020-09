Tối 28/9: Ghi nhận thêm 3 chuyên gia nước ngoài mắc COVID-19, Việt Nam có tổng cộng 1077 bệnh nhân

Tính đến 18h ngày 28/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Đến chiều nay cũng tròn 26 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng.

Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 386 ca bệnh nhập cảnh, tất cả các ca bệnh đều được cách ly ngay.

Tin tức dịch COVID-19 mới nhất ngày 28/9

Thông tin ca mới: 03 ca mắc mới (BN1075-1077): đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay, tại Phú Thọ (02) và Hà Nội (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1075 (BN1075): nam, 33 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật.

- CA BỆNH 1076 (BN1076): nam, 58 tuổi, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật.

Ngày 19/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 27/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả ngày 28/9 là cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1077 (BN1077): nam, 48 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia.

Ngày 13/9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu 6E8979 và được cách ly tập trung ngay tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 15/9 là âm tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 28/9 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thống kê số ca mắc COVID-19 mới nhất theo ngày (tính tới 28/9)

