Hương Giang: Tối 31/10 sẽ đăng cụ thể clip và thông tin về buổi làm việc với công an về antifan

Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ nhóm aitifan Hoa hậu Hương Giang gây chú ý những ngày qua, đại diện Hương Giang đã có những chia sẻ đáng chú ý trên báo Vietnamnet

Cụ thể, nàng hậu cho biết: "Tôi mời đã mời công an đến nhà thành viên có những lời xúc phạm miệt thị, bôi nhọ với tôi. Người này ở cùng chung cư với tôi, sau khi liên hệ ban quản lý tòa nhà để nắm thông tin, công an có mặt và xác nhận những lời xúc phạm của thành viên trong nhóm Anti Nữ hoàng đạo lý, người này đã xin lỗi tôi.

Trước tiên, tôi xử lý từng cá nhân, sau đó sẽ đến các Admin của nhóm. Tôi bình tĩnh xử lý, muốn làm rõ để các nghệ sĩ không vướng vào những việc như này".

Theo đó, đại diện của Hương Giang cũng bổ sung, tối 31/10, cô sẽ đăng đầy đủ clip và thông tin về buổi làm việc với công an cùng người bôi nhọ, xúc phạm mình. Trước những hành động của antifan cùng những lời miệt thị quá khích, Hương Giang cho biết sẽ không làm ngơ như những nghệ sĩ khác mà quyết làm tới cùng.



Như đã đưa tin, tối 29/10 group antifan của Hương Giang đã chính thức cán mốc 100.000 thành viên. Thậm chí, con số này vẫn đang ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Đến trưa 30/10, group antifan đã vượt qua con số 110 nghìn thành viên.



Ngoài việc không vừa lòng với cô nàng, antifan còn tràn vào fanpage những thương hiệu Hương Giang làm đại diện, chương trình truyền hình cô tham gia để công kích, ném đá và tẩy chay.



Sau vụ việc không lâu, Sau vụ việc không lâu, Hương Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân và khẳng định: "Là một nghệ sĩ, tôi hiểu hơn ai hết mình cần chấp nhận những ý kiến trái chiều và lời khen chê của khán giả. Nhưng những lời bịa đặt, bôi nhọ, miệt thị tôi không chấp nhận và sẽ làm đến cùng vụ việc này theo đúng Pháp luật ".

Tối 30/10, Hương Giang tiếp tục đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái cho biết đã nhờ công an vào cuộc làm việc với antifan đúng như tuyên bố trước đó.



