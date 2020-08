Hồ sơ vụ án: Tội ác kinh hoàng của gã thầy cúng mang trái tim quỷ dữ

Phút thoát chết khỏi tay thầy cúng độc ác nhờ mái tóc giả

Ngày 3/9/2015, người dân ở phường Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ) phát hiện mùi hôi thối ở khu vườn cạnh nhà anh Lê Tiến Sỹ (28 tuổi). Khi đến kiểm tra thì phát hiện thi thể một cô gái nằm dưới rãnh nước. Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cơ quan Công an. Nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thu Hiền (20 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 2). Theo người nhà nạn nhân, hôm chị Hiền gặp nạn thì có một người khác đi cùng đó là chị Ngọc Ly (26 tuổi, trú ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chị Ly là người may mắn thoát chết khỏi bàn tay quỷ ác của hung thủ.

Qua điều tra, Công an xác định được hung thủ gây án là Lê Tiến Sỹ (28 tuổi, ở tổ dân phố số 5, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm). Sỹ là thầy cúng, có nợ tiền của hai nạn nhân.

Kể lại sự việc hôm đó, chị Ly cho biết, mình và nạn nhân Hiền chơi thân với nhau. Qua chị Hiền giới thiệu, Ly quen thầy cúng Sỹ. Anh này từng đến làm lễ cho gia đình Hiền. Khi Sỹ hỏi vay để mở tiệm bán đồ thờ cúng, chị Hiền đã đứng ra bảo lãnh để vay chị Ngọc 150 triệu đồng. Ban đầu, Sỹ thanh toán cả gốc lẫn lãi đầy đủ, nhưng sau đó khất lần, không chịu thanh toán. Chị Hiền đã nhiều lần đến gặp yêu cầu trả nợ nhưng Sỹ liên tục trì hoãn.

Tối ngày 31/8/2015, Hiền nhận được tin nhắn của Sỹ hẹn 20h cùng ngày đến nhà để thanh toán tiền. Sỹ nói, gia đình đồng ý trả nợ giúp.





Nạn nhân may mắn thoát chết

Sau đó, chị Hiền rủ chị Ly đi đến nhà Sỹ cùng. Gần đến nơi, Sỹ ra đón và lấy lý do chị Ly nóng tính, hay nói to, dễ cãi nhau hỏng việc nên bảo ở ngoài đợi. Chị Hiền đi vào trong nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ hắn để lấy tiền.

Đứng ngoài chờ mãi không thấy bạn ra nên chị Ly vô cùng sốt ruột. Gọi điện mãi không thấy bạn nghe, nhắn tin cho Sỹ cũng không thấy trả lời.

Khoảng gần 1 tiếng sau, Sỹ đi xe máy của Hiền ra gặp Ly. Hắn bảo Hiền đang nói với mẹ và khoe vừa xin được mẹ bán nhà lấy 500 triệu để mua chỗ ở mới, có thừa tiền trả nợ. Vì khoản nợ lớn nên mẹ Sỹ yêu cầu phải gặp chủ nợ để nói chuyện.

Giải thích một hồi, Sỹ đề nghị đưa chị Ly đi xem ngôi nhà mới mua. Gã thầy cúng bảo chị Ly điều khiến xe chở hắn để hắn chỉ đường. Hắn chỉ đường cho chị Ly đi lòng vòng 1 lúc đến đoạn đường vắng bất ngờ vòng tay bịt mũi chị Ly bóp cổ, lôi nạn nhân ra khỏi xe.

Sỹ quật ngã nạn nhân xuống đường, mặc cho nạn nhân van xin và hứa sẽ xóa nợ. Tuy vậy, chị Ly vẫn dùng hết sức bình sinh để chống trả lại Sỹ. Chị Ly vùng ra chạy bán sống bán chết. Sỹ liền đuổi theo, túm tóc nhưng may mắn chị Ly đội tóc giả nên kịp thoát thân.

Theo người nhà nạn nhân, Hiên từng là vận động viên điền kinh. Thời gian gần đây, do bị chấn thương nên cô từ bỏ nghiệp thể thao , ở nhà đi học. Vì có mối quan hệ với cháu của Sỹ nên Hiên cho anh ta vay tiền trả nợ, buôn bán.

Sau đó, chị Ly chạn bán sống bán chết đến nhà chị Hiền kể lại sự việc. Đồng thời trình báo Công an. Đến rạng sáng ngày 2/9/2015, Công an bắt giữ được Sỹ khi đang lẩn trốn ở Hưng Yên. Khi đó, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Tội ác kinh hoàng của gã thầy cúng mang trái tim ác quỷ

Theo cơ quan điều tra, Sỹ là con út trong gia đình thuần nông có 6 anh chị em. Sỹ lập gia đình sớm cùng với một cô gái ở Sóc Sơn (Hà Nội). Nhưng sau đó mỗi người một nơi. Sỹ chuyển về Cổ Nhuế 2 sống cùng con trai 8 tuổi và mẹ đẻ.

Gã thầy cúng mang trái tim quỷ dữ

Nói về đứa em tội lỗi, anh Lê Khả Phương (anh trai Sỹ) cho biết: Sau khi học xong THPT, Sỹ nghỉ ở nhà làm nông. Có dạo Sỹ đi bán rau muống, làm xây dựng thuê. Không hiểu bằng cách nào, Sỹ được tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Khoảng 1 năm trước gây án, Sỹ mở điện thờ tại nhà.

Cũng theo anh Phương, trong thời gian đó, Sỹ đi cúng bái suốt. Để thuận tiện cho việc cúng bái và có thêm thu nhập, Sỹ mở một cửa hàng bán hàng mã ở khu chợ Viên 2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 2/9/2015, Công an chưa phát hiện ra chỗ giấu xác nạn nhân, Sỹ đưa Công an về nhà ở phường Cổ Nhuế 2 chỉ nơi gây án. Sỹ cũng khai do mâu thuẫn từ việc đòi nợ, trên đường về đã xảy ra xô xát với chị Hiền.

Sỹ khai, trong lúc giằng co đã xô ngã, đập gáy nạn nhân vào gờ tường cao khoảng 40cm ven đường. Sau cú ngã, chị Hiền bất tỉnh. Quá hoảng sợ, Sỹ kéo nạn nhân lên xe máy rồi chở ra trạm bơm Cống Chèm (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm). Sỹ đặt chị Hiền nằm trên thanh dầm bê tông sát mép cống rồi bỏ về. Sỹ cho rằng, nếu tỉnh lại, có thể chị Hiền sẽ rơi xuống cống, hoặc được người qua đường phát hiện, đưa đi chỗ khác. Theo lời khai của Sỹ, gia đình chị Hiền và Công an phải thuê thợ lặn mò xuống tìm xác nạn nhân nhưng không thấy. Cơ quan đưa sĩ về nhà khám nghiệm hiện trường nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Đến chiều ngày 3/9, người dân phát hiện mùi hôi thối trong khu vườn hoang gần nhà Sỹ thì báo Công an. Tại đây, cơ quan xác nhận, thi thể nạn nhân ở khu vườn hoang chính là chị Hiền. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy, bị che lấp bởi lá cây, ván lá gỗ phía trên. Trên thi thể nạn nhân phát hiện nhiều thương tích, nhiều nhất ở vùng cổ. Sau khi phát hiện xác nạn nhân, Sỹ bị bắt và thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân Hiền

Kể từ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Sỹ mới chịu khai thật toàn bộ vụ việc. Theo đó, tối 31/8, chị Ly và Hiền đi xe máy đến nhà Sỹ đòi nợ. Sau khi xảy ra cãi vã, Sỹ tát vào mặt chị Hiền và hai bên xảy ra xô xát. Bị chị Hiền túm cổ áo cào cấu, Sỹ đẩy nạn nhân ngã ngửa, đập đầu vào gờ tường bất tỉnh.

Thấy nạn nhân bất động, chảy máu sau gáy, gọi không tỉnh lại, Sỹ bế thiếu nữ lên xe máy chở nạn nhân về nhà. Dọc đường, Hiền bị đổ xuống đường vài lần, nhưng được Sỹ bế lên.

Sỹ dựng xe, định bế chị Hiền trong trạng thái bất tỉnh vào nhà, nhưng hắn thay đổi ý định. Gã thầy cúng đưa nạn nhân sang khu vườn hoang cạnh đó. Sau khi để cô gái nằm tại đây, Sỹ về nhà lấy áo mưa sang phủ lên người nạn nhân. Lay mãi không thấy nạn nhân dạy nên sĩ nảy sinh ý định phi tang xác.

Sỹ về nhà, xách xô nước ra ngõ dội vết máu nhằm xóa dấu vết. Biết chị Ly đang đợi ngoài đường, Sỹ thay quần áo ngoài ra đi tìm chị Ly để thủ tiêu nốt nhưng người này may mắn thoát chết.

Sau đó, Sỹ quay lại nhà lấy 2 con dao mang sang khu vườn hạ sát nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh. Gã định phẫn ác chị Hiền rồi đem đi phi tang nhưng sợ chị Ly báo Công an nên chọn cách mang thi thể cô gái giấu trong rãnh nước.

Xong xuôi đâu đấy, Sỹ bỏ trốn xuống nhà thầy đồng cốt đồng tính ở Hưng Yên cho đến khi bị bắt giữ.

Theo Thanh Mai/SKCĐ