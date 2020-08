Tên sát nhân bệnh hoạn đội lốt nhà triết học: Hiếp dâm gần 200 người, giết ít nhất 7 cô gái

Chân dung gã sát nhân đáng sợ nhất lịch sử tội phạm Nhật Bản

Khi vừa tròn 9 tuổi hắn đã bị đuổi khỏi nhà và buộc phải ra ngoài bươn trải để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Năm 11 tuổi, hắn lần đầu quan hệ tình dục với cô gái 17 tuổi ở nơi làm việc. Sự việc này bị ông chủ phát hiện, hắn bị sa thải.

Vào năm 12 tuổi, Sataro Fukiage bị bắt vì tội trộm cắp nhưng do là trẻ vị thành niên nên chỉ bị ngồi tù 2 tháng và được thả. Sau khi ra tù, hắn tiếp tục trộm cắp và lại bị bắt.

Trong thời gian ngồi tù, hắn được học chữ và học toán. Dù là kẻ bệnh hoạn nhưng hắn rất thông minh, chẳng mấy chốc hắn viết chữ thành thạo, tính toán rất nhanh. Thậm chí hắn còn tự học cả chữ Hán cổ.

Năm 17 tuổi (năm 1906), hắn rời khỏi nhà tù và trở nên lém lỉnh, gian manh hơn. Hắn đã quan hệ với người phụ nữ 54 tuổi có điều kiện kinh tế tốt. Hắn đồng ý trở thành "người tình bí mật" của người phụ nữ này. Nhưng trong thời gian qua lại với người phụ nữ này, hắn còn "tiện thể" hiếp dâm con gái 11 tuổi của người tình và những người hầu gái trong nhà.

Ít lâu sau đó hắn bị bắt và chịu án tù chung thân cho tội hiếp dâm, giết người. Trong thời gian ngồi tù hắn dành thời gian nghiên cứu sách của các triết gia vĩ đại như Khổng Tử, Mạnh Tử, Socrates, Aristotle, Nichiren.

Đền Kinkaku - nơi gã sát nhân hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Đến năm 1922, do cải tạo tốt, hắn được mãn hạn tù. Với kho kiến thức tích cóp khi ngồi tù và mồm miệng dẻo như kẹo, hắn nhanh chóng tìm được một công việc tốt. Nhưng không lâu sau đó, ông chủ phát hiện ra lý lịch đen tối của hắn nên đã sa thải.

Những năm sau đó hắn tiếp tục dẫm chân trên vết xe đổ, thêm một lần nữa hắn bị bắt về tội lạm dụng tình dục bé gái 4 tuổi. Nhưng do thiếu chứng cứ và hắn không chịu nhận tội nên cảnh sát đã phải thả hắn sau đó không lâu.

Hồ sơ án cũng ghi chép, từ tháng 6/1923 đến tháng 4/1924, Sataro Fukiage đã hãm hiếp và sát hại 6 cô gái trong độ tuổi từ 11 đến 16. Ngày 28/7/1924, Sataro bị bắt.

Trong lần hầu tòa này, Hội đồng xét xử khẳng định không trả tự do cho con quỷ biến thái này thêm lần nữa. Tòa tuyên hắn án tử hình.

Trong thời gian ngồi phòng biệt giam chờ thi hành án, hắn đã viết sách với tựa đền The Street và một cuốn tự truyện. Trong cuốn tự truyện, hắn thừa nhận đã cưỡng hiếp hơn 100 phụ nữ , áp bức khoảng 90 bé gái và giết khoảng 6 đến 13 người. Cũng trong cuốn sách đó, hắn dạy các bậc cha mẹ cách nuôi dạy con cái.

Đến ngày 28/9/1926, Sataro Fukiage bị đưa ra treo cổ, kết thúc cuộc đời quỷ dữ của mình.

