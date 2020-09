Hồ sơ vụ án: Những giọt nước mắt `cá sấu` không che nổi tội ác của kẻ giết vợ vì bị từ chối `yêu`

Đêm thu kinh hoàng

Ngày 19/9/2012, Lý A Hợp (SN 1982, trú tại thôn Bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) - cán bộ xã Cốc Mỳ tức tưởi đến Công an xã trình báo việc vợ là chị Đặng Thị Bình (SN 1986) bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Gương mặt, thần thái của Hợp thể hiện rõ sự lo lắng tột đột, hắn năn nỉ cơ quan chức năng nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm vợ hắn.





Chỉ ít phút sau, tin chị Bình mất tích đã lan ra cả thôn Bản Trang, người dân hô hào nhau bỏ công bỏ việc trợ giúp Hợp và cơ quan Công an trong việc tìm kiếm chị Bình.





Chẳng bao lâu sau đó, thi thể chị Hợp được phát hiện ở một ao nước tại một hộ dân trong xã Cốc Mỳ. Thi thể chị Bình được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, mặt úp xuống nước. Khám nghiệm sơ bộ phát hiện đôi bông tai vàng bị mất. Bước đầu cơ quan Công an nghi ngờ bị cướp của rồi sát hại.





Công an xã Cốc Mỳ trình báo vụ việc lên Công an huyện Bát Xát. Nhận được tin báo, Công an huyện Bát Xát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Trong khi các trinh sát đang điều tra về cái chết của chị Bình thì Hợp sốt sắng cùng người nhà tổ chức ma chay cho nạn nhân.

Nơi Hợp giết và giấu xác vợ





Hợp lăn lộn dưới linh cữu vợ khóc lóc thảm thiết đến mức ai nhìn cũng thương. Để vơi vai nỗi buồn của Hợp, gia đình cố gắng tổ chức tang lễ nhanh, đưa chị Hợp về nơi ai nghỉ cuối cùng.





Khi tang lễ vừa xong xuôi thì cũng là lúc cơ quan chức năng khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra cái chết của chị Bình. Và thật không thể tin được, nghi can đó chính là Lý A Hợp.





Ngay sau đó, Hợp được mời lên cơ quan Công an để phối hợp điều tra. Ban đầu, Hợp vẫn cố tỏ ra đau thương và vô can trước cái chết của vợ. Nhưng từ các lập luận và bằng chứng không thể chối cái, gã cán bộ xã Cốc Mỳ buộc phải cúi đầu nhận tội.





Tại cơ quan điều tra, Hợp khai: Đêm 18/9/2012 có đi uống rượu. Sau khi về nhà thì thấy vợ đang cùng hai con nằm trên giường chơi. Trong người có hơi men nên Hợp bỗng muốn "gần gũi" với vợ nhưng do con còn chưa ngủ nên hắn đã đi tắm để đợi vợ.





Tắm xong thấy con vẫn còn thức thì Hợp nhắn khéo vợ cho con đi ngủ để mai đi học. Nói xong, Hợp trèo lên chiếc giường đối diện giường con cái để nằm. Thiu thiu ngủ được khoảng 15 phút thì Hợp bất ngờ tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh nhưng không thấy vợ đâu nên ngẩng đầu gọi: "Em ơi sang đây ngủ với anh”.





Vì phút sau, chị Hợp bấm đèn pin điện thoại của mình và đi sang nằm cạnh chồng. Lúc này, Hợp đòi "quan hệ" nhưng vợ từ chối vì đang đến "ngày đèn đỏ". Dẫu vậy, Hợp vẫn muốn vợ phải "chiều" mình. Hắn lao vào vợ nhưng bị phản ứng nên đã dùng chiếc chăn lông màu vàng để ở đầu giường phủ lên mặt và ngực vợ rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp vợ. Khi cơn thú được thỏa mãn thì cũng là lúc hắn nhận ra vợ đã chết.





Sau vài phút suy nghĩ, Hợp quyết định dựng hiện trường giả để phi tang xác chết người vợ. Hắn mang thi thể chị Bình ra vứt ở ao nước, tháo đôi khuyên tai bằng vàng ra để giống như vụ giết người, cướp của. Chưa dừng lại, hắn còn lột quần của vợ ra vứt bên cạnh để tạo dựng tình tiết vợ bị hiếp dâm. Đôi bông tai vàng của vợ hắn mang về nhà giấu ở góc sân. Xong xuôi, hắn đi ngủ và sáng dậy đi đến Công an xã báo tin vợ mất tích.







Màn kịch vụng về bị lật tẩy

Bằng con mắt nghiệp vụ lão luyện, cơ quan điều tra nhanh chóng nhận ra những điểm "sai sai" trong lời khai của Hợp. Sau vài ngày tiếp tục đấu tranh, các điều tra viên đã có lời khai mới của hắn. Lần này hắn thừa nhận đã khai gian được nhận tội ngộ sát, giảm nhẹ hình phạt.





Hợp khai lại, vài tháng trước khi giết vợ , hắn có phụ trách một khoản vốn vay cho các thanh niên khó khăn để làm ăn kinh tế. Song do nghiện nhậu nhẹt, chơi bời nên đã tiêu thâm hụt số tiền trên, không có khả năng trả.





Trong giai đoạn căng thẳng này, Hợp phát hiện vợ biết nhắn tin trên điện thoại nên trong đầu nảy sinh nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Nghi ngờ ngày càng lớn dần và Hợp ngày càng tin nghi ngờ của mình sự thật.





Khoảng 21h30 ngày 18/9/2012, Hợp về nhà trong tình trạng say xỉn và thấy vợ đang cắm mặt vào chơi điện thoại trên giường nên hỏi: "Sao biết nhắn tin?". Nghe chồng hỏi, chị Bình đáp: "Con gái dạy đấy".





Đến khoảng 22h cùng ngày, Hợp đi tắm và có ý định quan hệ tình dục với vợ nên nhắc vợ kêu 2 con nhỏ đi ngủ sớm. Sau đó hắn chốt cửa, tắt điện nên nằm ở giường đối diện giường vợ.





Khoảng 15 phút sáu, hắn mò sang giường vợ lay gọi sang ngủ với mình thì bị chị Bình từ chối. Hợp bực tức bỏ ra ngoài hút thuốc lào. Đúng lúc này hắn nghĩ đến chuyện vợ biết nhắn tin và suy diễn chắc có tình nhân nên từ chối "quan hệ" với chồng.

Hợp khai báo về hành vi giết vợ





Thêm nữa, do Hợp chơi bời nên trong lúc tâm sự thường ngày với vợ chị Bình thường hay nửa đùa nửa thật nói với hắn: “Anh cứ đi chơi thế này thì em dẫn con sang Trung Quốc sống còn sướng hơn”. Càng nghĩ càng thấy ấm ức, trong đầu Hợp nảy ra ý định giết vợ…





Tức giận dồn lên tận cổ họng khiến hắn không thể kìm nén được. Hắn đi vào nhà đánh thức vợ dậy, lấy cớ gọi vợ ra bờ ao nhà hàng xóm để khênh sắt mình vừa trộm được. Tiếp đó, hắn cầm một đoạn dây thừng có sẵn đầu thòng lọng và một đoạn gỗ đi ra bờ ao trước.





Khi thấy vợ đi đến, hắn ngồi thụp xuống, giả bộ kêu mình dẫm trúng gai. Tưởng thật, chị Bình ngồi xuống hỏi han. Nhân lúc vợ không để ý, hắn đưa đầu dây thừng thắt thòng lọng từ trước qua cổ vợ rồi kéo thít mạnh cho đến khi chị Bình ngưng thở.





Hợp tháo vòng tai của vợ ra đút túi quần rồi lột quần áo của vợ vứt bên cạnh. Xong xuôi, hắn mang hung khí về nhà dấu. Lục tìm điện thoại của vợ tháo pin, giấu đi rồi lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.





Việc Hợp khai toàn bộ sự thật đã khiến tội danh của hắn từ ngộ sát sang giết người có chủ đích. Cho đến khi sự thật được phơi bày thì người dân xã Cốc Mỳ đều vô cùng sốc. Họ không thể ngờ được người đàn ông vốn nổi tiếng yêu vợ thương con ở trong xã lại biến thành kẻ giết người tàn độc đến vậy.





