Bang Kaduna ở Nigeria ban hành đạo luật cắt tinh hoàn, xử tử với tội phạm ấu dâm

Hãng tin AP đưa tin, thống đốc bang Kaduna của Nigeria vừa ký để ban hành đạo luật quy định những người bị kết tội hiếp dâm đã bị thiến bằng phẫu thuật. Bất kỳ ai hiếp dâm Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ phải đối mặt với án tử hình.





Luật trước đây quy định hình phạt tối đa là 21 năm tù đối với tội hiếp dâm người trưởng thành và tù chung thân đối với tội hiếp dâm trẻ em. Phụ nữ bị kết tội hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi phải đối mặt với việc cắt bỏ ống dẫn trứng, AP cho biết thêm.





Trong bài phát biểu của mình hôm 17/9, thống đốc bang Nasir Ahmad el-Rufai nói rằng: "Cần phải có những hình phạt nghiêm khắc để giúp tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi tội ác nghiêm trọng".





Nhiều người dân ở Nigeria đã nhiệt tình ủng hộ đạo luật mới này. Họ cho rằng, đạo luật này sẽ giúp đối phó với vấn đề hiếp dâm trên toàn quốc. Tuy nhiên, những người chỉ trích nói đây là động thái không phù hợp với hiến pháp. Họ cho rằng, điều luật sẽ khiến ít vụ hiếp dâm được báo cáo hơn.

Ông Nasir Ahmad el-Rufai - Thống đốc bang Kuduna





Theo một báo cáo gần đây, tội phạm hiếp dâm ở Nigeria đã gia tăng đáng kể trong những tháng áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các tổ chức phụ nữ đã kêu gọi hành động cứng rắn nhằm chống lại những kẻ hiếp dâm, bao gồm cả việc kết án tử hình loại tội phạm này.





Theo Bộ trưởng phụ trách về vấn đề phụ nữ của Nigeria, tháng 12/2019, có 2 triệu phụ nữ và trẻ em bị hãm hiếp ở nước này mỗi năm. Tháng 6/2020, bà nói số vụ cưỡng hiếp đã tăng lên gấp 3 lần vì phụ nữ và trẻ em phải ở chung với kẻ bạo hành trong đại dịch COVID-19.





Được biết, chính quyền bang Kaduna là nơi duy nhất tại Nigeria áp dụng hình phạt nghiêm khắc như vậy với tội phạm ấu dâm. Song nhiều nơi khác đã áp dụng hình thức thiến đối với tội phạm tình dục.





Tại Cộng hòa Czech, tội phạm bạo lực tình dục được tự nguyện chọn cắt bỏ tinh hoàn. Còn ở một số bang của Mỹ cho phép thiến hóa học - tức sử dụng thuốc để giảm mức testosterone và không có hiệu lực vĩnh viễn. Indonesia cũng cho phép thiến hóa học vào năm 2016.

Theo Thanh Mai/SKCĐ