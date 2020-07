Tới Sapa không thể không ghé 5 quán cà phê ngắm mây trôi bồng bềnh sau

Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, văn hoá đa dạng và nhiều Món ăn ngon đó là lý do tại sao du lịch Sapa trở nên hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Và những quán cà phê sau chắc chắn là điểm đến vô cùng tuyệt vời để bạn thưởng thức trọn vẹn khung cảnh tươi đẹp của Sapa – người con gái xinh đẹp của núi rừng Tây Bắc.

VietTrekking Homestay - quán cà phê ngắm mây trôi nổi tiếng Sapa

Địa chỉ: Hoàng Liên, TT Sapa, Lào Cai.

VietTrekking được xây dựng trên đỉnh núi, có hàng rào trắng xinh xắn với view hướng ra đỉnh Fansipan hùng vĩ cùng thung lũng Mường Hoa thơ mộng. Vào buổi sáng mai thức dậy, du khách như được lạc vào chốn tiên cảnh, mặt trời ló dạng trên biển mây bồng bềnh, tạo ra cảnh tượng đẹp kì ảo.

Quán cà phê có không gian mở. Bạn có thể đến đây “chill” lúc chiều tà, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hay cùng săn mây trắng muốt, rồi thư thả đọc một cuốn sách, thưởng thức một ly cà phê chào ánh ban mai là trải nghiệm khó quên với du khách.

The Haven Sapa Camp Site - quán cà phê ngắm mây trôi nổi tiếng Sapa

Địa chỉ: Đồi Vọng Cảnh, Bản Cát Cát, xã San Sả Hồ, Sapa, Lào Cai.

The Haven Sapa Camp Site là khu phức hợp nhỏ xinh gồm hostel, khu cắm trại, quán cà phê, pub. Tọa lạc tại đồi Vọng Cảnh – nơi được coi là linh hồn của bản Cát Cát, tại đây bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Sapa tại bất cứ góc nào hay thậm chí bạn còn được “mục sở thị” cảnh mây vờn mây ngay trước mắt bạn bao quanh là núi non hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp.

Nếu đến đây vào tháng 9, bạn còn được ngắm những thửa ruộng bậc thang vàng óng xếp chồng lên nhau tạo thành khung cảnh mà ai đã từng đặt chân đến cũng bất ngờ. Vì vậy, quả không ngoa khi nói nơi đây là thiên đường sống ảo của giới trẻ khi check-in Sa Pa với không gian yên tĩnh, nhiều góc chụp ảnh cùng phong cảnh hết sức thoáng đãng, thơ mộng.

Cafe in the Clouds - quán cà phê ngắm mây trôi nổi tiếng Sapa

Địa chỉ: 58 Fansipan, Sapa, Lào Cai.

Đúng như tên gọi “Cà phê trên tầng mây”, Cafe in the Cloudsmang không gian mở, view hút mắt với biển mây giăng kín, hòa quyện với núi rừng, thung lũng xung quanh.

Ban công được trang trí những chậu hoa kiểng nhiều màu sắc và luôn tốt tươi - là góc sống ảo được yêu thích tại đây. Sáng sớm và chiều tối là thời điểm hợp lý để check-in. Quán nằm tách biệt với khu trung tâm nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng bởi những căn nhà cao tầng, khách sạn hay quán ăn.

Cafe in the Clouds còn mở ra trước mắt bạn là khoảng không tuyệt vời với những dải núi quấn quít, ẩn hiện trong những đám mây. Tại đây, những tín đồ “sống ảo” sẽ có những bức hình không thể tuyệt vời hơn với cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tuyệt đẹp.

Fansipan Terrace - quán cà phê ngắm mây trôi nổi tiếng Sapa

Địa điểm: Đường Fansipan.

Fansipan Terrace mang phong cách bày trí đơn giản, điểm nhấn là lan can được tô điểm bởi dãy chậu hoa nhiều màu sắc đặt sát nhau, tạo view ngắm cảnh quyện mây cực thơ mộng. Tại đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra ruộng bậc thang, “phiêu” cùng mây trời, núi rừng Tây Bắc.

Lá Dao Spa & Coffee House - quán cà phê ngắm mây trôi nổi tiếng Sapa

Địa chỉ: Tả Van, Sapa, Lào Cai.

Đến với Sapa mà không ghé thăm bản Tả Van thì thực sự là một điều vô cùng thiếu xót. Với cảnh sắc, thiên nhiên, con người nơi đây mang tới cho bạn không khí, cảm giác bình yên đến lạ, khiến bạn muốn quyến luyến mãi không thôi. Và Lá Dao Spa & Coffee House cũng là một quán cafe lý tưởng để bạn sống ảo và săn mây với vị view vô cùng đắc địa.

Với vị trí lý tưởng của mình, Lá Dao Spa & Coffee House là một trong những quán cafe đẹp nhất Sapa có view ngắm mây được nhiều du khách ghé thăm. Với không gian vô cùng thoáng đãng, mát mẻ, không khí trong lành dễ chịu, tại đây bạn vừa được đung đưa xích đu, vừa ngắn nhìn những áng mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh ngắt cùng với tiếng suốt chảy róc rách bên tai và vươn tầm mắt ra xa với những dãy ruộng bậc thang vàng như rót mật. Tất cả thời gian như nhưng đọng, trôi chậm lại trước cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Bạn đã kịp lưu lại những quán cafe tại Sapa có view ngắm mây chưa? Share lại để có dịp tham quan du lịch Sapa thì check-in khung cảnh tuyệt đẹp tại các quán cafe này nhé!

