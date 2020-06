Tóm băng nhóm giang hồ ranh ma dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân, cướp trắng 35 tỷ đồng

Mới đây, Cục CSHS Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá băng nhóm giang hồ ranh ma dàn cảnh bắt cóc gia đình doanh nhân, cướp trắng 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ 7 người liên quan gồm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trương Chí Hải (31 tuổi), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi) và Bùi Quang Chung (24 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, nhóm giang hồ này đã cố tình dàn cảnh tai nạn giao thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) sau đó uy hiếp và gia đình doanh nhân để chiếm đoạt tài sản. Nhóm này khai ban đầu họ kinh doanh tiền điện tử nhưng gặp thua lỗ, sau đó cho rằng ông K. (nạn nhân vụ bắt cóc) khiến nhóm này thất bại nên đã lên kế hoạch bắt cóc.

Cơ quan chức năng cho hay, nhóm người này hoạt động rất tinh vi, thuê cả giang hồ cùng thám tử tư theo dõi gia đình nạn nhân. Sau khi nắm được thông tin ông K. đang đi du lịch với vợ con ở Đà Lạt vào tháng 5/2020, nhóm người này đã tới khách sạn gia đình doanh nhân này nghỉ dưỡng và theo dõi, chờ cơ hội ra tay.

Ngày 18/5, thấy ông K. cùng gia đình rời khách sạn, nhóm này tiếp tục cho xe đi đeo bám. Tới cao tốc TP.HCM - Dầu Giây thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thấy vắng người nên ô tô của nhóm giang hồ đã tông thẳng vào xe ông K. Nạn nhân vừa bước xuống thì bị 2 ô tô khác áp sát. Nhóm giang hồ lập tức khống chế, bị mắt đưa ông K. lên xe, còn vợ và con gái mới được vài tháng tuổi của ông K. được đưa lên một ô tô khác.





Sau đó, nhóm này liên tục dùng súng ngắn, kim tiêm chuẩn bị sẵn để uy hiếp ông K. hòng đòi tiền. Nhóm giang hồ đánh và dùng súng đe dọa ông K., nói ông K. nếu không đưa tài khoản và mật khẩu ví điện tử thì vợ và con nạn nhân sẽ bị tiêm máu nhiễm HIV.

Do lo sợ cho tính mạng của vợ con, ông K. đành cung cấp thông tin tài khoản cho nhóm giang hồ trên. Nhóm người này cướp trắng 35 tỷ đồng trong ví điện tử của nạn nhân sang nơi khác. Chưa hết, băng nhóm này còn yêu cầu ông K. nói người nhà chuyển thêm 9,5 triệu USD khác để chiếm đoạt. Rất may do người nhà nghe được tiếng lộn xộn qua cuộc điện thoại nên đã sinh nghi, không giao dịch.

Nhóm giang hồnày sau đó bẻ camera hành trình, cướp điện thoại của nạn nhân đem phi tang. Chúng đưa các nạn nhân tới một khu vực thưa người ở quận 2, TP.HCM rồi bỏ đi. Số tiền chiếm đoạt được nhóm này trả cho giang hồ và thám tử theo dõi 1 tỷ đồng, còn lại chia nhau tiêu xài.

