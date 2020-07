Tóm gọn 2 tên cướp táo tợn kéo lê cô gái trẻ trên phố đi bộ

Ngày 17/7, theo thông tin từ Đại đoàn kết, Công an Quận 1, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cướp táo tợn kéo lê cô gái trẻ trên phố đi bộ Bùi Viện. Danh tính của 2 tên cướp này là Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (16 tuổi) và Lư Phúc Chinh (17 tuổi, cùng ngụ quận 10) về tội cướp giật tài sản, bị bắt để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Hai tên cướp táo tợn tại trụ sở Công an

Trước đó, vào ngày 10/7, chị L.H.H. (24 tuổi, trú quận Bình Thạnh) đang đi bộ trên khu phố Tây Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát. 2 đối tượng nhanh chóng giật túi xách chứa 4,2 triệu đồng và nhiều giấy tờ của nạn nhân rồi lao đi. Chị H. tìm cách giằng lại nhưng không thành, thậm chí còn bị các đối tượng kéo lê đi một đoạn dài trên đường. Biết không thể giành lại, chị H. đành buông tay để bọn cướp tháo chạy, đồng thời tri hô kêu cứu.

Nạn nhân bị kéo lê suốt 1 đoạn đường

Nhóm 3 thanh niên trông thấy sự việc liền lên xe máy đuổi theo các đối tượng, tuy nhiên đã mất dấu chúng khi tới quận Bình Thạnh. Được biết nhóm thanh niên này phát hiện xe máy do nhóm đối tượng bỏ lại tại cuối đường Trường Sa, phường 19, quận Bình Thạnh nên đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 và Công an phường Phạm Ngũ Lão đã nhanh chóng vào cuộc, lấy lời khai của người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Trích xuất camera tại khu vực hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận phương tiện gây án của 2 tên cướp là xe Wave màu đỏ đen BKS 59U1-129.91. Phát hiện chủ xe là bà N.T.L.P, công an liền mời bà này tới trụ sở để điều tra, làm rõ.

Bà P. cho hay xe máy trên là bà cho con trai Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng mượn sử dụng. Công an nhanh chóng xác định Hùng cùng đồng phạm là kẻ gây ra vụ cướp giật nên đã nhanh chóng mai phục, bắt giữ. Đến ngày 14/7, cả hai đối tượng Chinh và Hùng đã bị cơ quan chức năng tóm gọn.

Tại trụ sở, Hùng và Chinh khai quen nhau từ năm 2017, đêm hôm xảy ra sự việc có hẹn nhau đi ăn uống rồi nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản. Hùng đưa Chinh đi lòng vòng nhiều con phố, đến đoạn Bùi Viện thì áp sát chị H. và thực hiện hành vi phi pháp. Cả hai thừa nhận sau khi cướp được túi xách của chị H. thì phi xe đến đoạn đường Trường Sa, tuy nhiên do bị ngã nên đã để xe lại, nhảy xuống kênh ẩn nấp. Sau khi thấy tình hình yên ắng, hai đối tượng men theo bờ kè đi về, chia nhau số tiền lấy được và vứt túi xách cùng bộ đồ mặc lúc gây án phi tang.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ