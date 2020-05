Tóm gọn đôi nam nữ cướp giật điện thoại khiến 2 người bị thương do té ngã

Cặp đôi áp sát nạn nhân rồi cướp giật điện thoại, khiến 2 người bị thương do té ngã từ lực giật quá mạnh.

Ngày 31/5, Công an TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ khẩn cấp đôi nam nữ Trần Công Thuận (22 tuổi) và Lê Nguyễn Hồng Nhiên (18 tuổi, cùng ngụ khu phố Ninh Phúc, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/5 vừa qua, cơ quan chức năng nhận được tin báo về một vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh. Anh N.T.T.A. (trú phường 3) đang đi mô tô chở theo bạn là chị N.T.T. (cùng trú phường 3), chị T. có cầm trên tay một chiếc iPhone X). Đến khu phố 7, phường 4 thì cả hai bât ngờ bị một đôi nam nữ đi xe Novo áp sát, giật mất chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Do lực giật quá mạnh, anh A. và chị T. bị té ngã và được người dân đưa tới Bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, cả hai báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra. Nhận tin báo, lực lượng Công an TP. Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng, sau đó bắt giữ khẩn cấp Thuận và Nhiên khi cả 2 đang lẩn trốn tại một khách sạn rồi đưa về trụ sở.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu cả hai thừa nhận đã cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Sau đó, cả hai mang điện thoại lấy được tới một tiệm cầm đồ trên phường 1, TP. Tây Ninh để bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng. Khi cả hai đang định lẩn trốn, tính bỏ chạy về TP. HCM thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang, bắt giữ.

Ngày 26/4 vừa qua, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang đã bắt giữ Võ Hoàng Hùng (34 tuổi, tự Hùng liều, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho, tạm trú ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Được biết, Hùng là người gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Khoảng 9h ngày 26/4, Công an TP.Mỹ Tho bắt giữ Hùng cùng xe tay ga BKS 52S2 - 2117 là phương tiện dùng đi cướp giật điện thoại. Được biết, trước đó chị T. (24 tuổi, ngụ xã Long Định, H.Châu Thành, Tiền Giang) bị một thanh niên giật mất điện thoại iPhone trị giá 19,5 triệu đồng để trong túi quần rồi bỏ chạy. Sau đó, đối tượng này cũng giật mất điện thoại Oppo A3S trị giá 3,3 triệu đồng của chị L.K.T.N.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ