"Tóm gọn" gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bốc mùi hôi thối đang chuẩn bị được tiêu thụ

Tối ngày 18/9, tài xế Vũ Văn Bốn, trú tại xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc khi đang điều khiển xe ô tô tải mang BKS 99C-044.79 đi qua quốc lộ 2C thuộc địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương thì bất ngờ bị phòng cảnh sát chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kiểm tra xe.

Kết quả đã phát hiển trên xe có chứ 501 kg thịt lợn đã bốc mùi hôi thối cùng với đó là 10 con lợn sống.

Tất cả số thịt lợn được phát hiện đều bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Lái xe cũng là chủ sở hữu số hàng trên đã khai rằng số thịt lợn và lợn sống này đang trên đường vận chuyển về huyện Lâp Thạch để tiêu thụ.

Đến ngày hôm qua 19/9, Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương đã có kết quả xét nghiệm và cho thấy tất số lợn trên xe đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và phòng Cảnh sát giao thông cung Đội quản lý thị trường số 3 Chu cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản vi phạm và bàn giao vụ việc này cho cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Theo Phương Hoa/SKCĐ