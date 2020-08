Trắc nghiệm Khám phá lịch sử nước Anh (P1): Vị vua đầu tiên

Cùng theo dõi đáp án dưới đây nhé!

Cha đẻ của lịch sử nước Anh - Venerable Bede

Bede (Venerable Bede hay St. Bede) là một tu sĩ, sử gia và cũng là một dịch giả nổi tiếng của nước Anh cổ đại. Ông rất thích sưu tầm, ghi chép và dịch lại những sự kiện lịch sử từ xa xưa của nước Anh. Chính nhờ những công trình ghi chép này mà ông đã biên soạn ra nhiều cuốn sách lịch sử có giá trị lâu đời nhất tại Vương Quốc Anh ngày nay. Ở thời hiện đại, các nhà sử học gọi Bede là ‘Cha đẻ của lịch sử Anh Quốc’.

Đế chế La Mã xâm chiếm nước Anh từ năm 55 TCN – 400CN

Dù cho tộc người Celts đã kéo đến lãnh thố nước Anh từ những năm 650 TCN, nhưng do họ vẫn duy trì lối sống bộ tộc và bầy đàn, nên đến năn 55 TCN, người La Mã, lúc đó là một trong những quốc gia phát triển nhất đã dòm ngó tới vùng đất này. Trong gần 5 thế kỷ cai trị tại vùng lãnh thổ này, người La Mã đã đặt nền móng cho các thành phố lớn tại đây, tạo tiền đề để xây dựng một nước Anh hùng mạnh như ngày nay.

Londinium dưới thời Roman

Tên đầu tiên của thủ đô London: Londinium

Khi người La Mã phát hiện ra vị trí địa lý đặc thù của nước Anh thời bấy giờ rất thuận lợi cho việc buôn bán với dòng sông Thames chảy vắt ngang qua, họ đã bắt đầu đặt những nền móng đầu tiên cho việc xây dựng một thành phố lớn để làm nơi giao thương buôn bán trong khu vực. Thành phố này được đặt tên là Londinium, London thời hiện đại chính thức được ra đời vào khoảng năm 47 TCN. Londinium thời bấy giờ mang ý nghĩa London của người Roman.

Bath ngày nay

Bath – ‘resort’ đầu tiên của nước Anh

Bath là một thành phố nhỏ nằm ở phía tây London, được người La Mã xây dựng như một khu nghỉ dưỡng từ những năm 43 với tên gọi Aquae Sulis (Nước của Sulis). Ở đây có những mạch nước nóng chảy qua và người La Mã đã cho xây dựng các phòng tắm La Mã tại đây, dẫn nguồn nước từ sông Avon – đồng thời là suối nước nóng tự nhiên duy nhất ở Anh. Ngày nay, Bath vẫn là một trong những địa điểm nghỉ dưỡng thu hút hàng trăm nghìn lượt khách viếng thăm, không chỉ bởi những phòng tắm có niên đại hàng thiên niên kỷ, mà còn bởi cảnh vật hút mắt và kiến trúc mang đậm nét La Mã Cổ Đại tại thành phố này.

‘Vị vua đầu tiên của nước Anh’: Offa của Mercia

Khi đế chế La Mã bắt đầu suy yếu vào những năm 400, rút hết quân khỏi nước Anh thời bấy giờ. Trải qua 200 năm bạo loạn giữa các bộ lạc còn sót lại ở Anh, cuối cùng, bộ tộc người Anglo-Saxon đã chiếm ưu thế trong khoảng thế kỷ thứ VI. Tới năm 757, vị vua đương nhiệm của bộ tộc Anglo-Saxon là Offa của Mercia đã chiếm đóng được gần hết các khu vực thuộc lãnh thổ nước Anh, trở thành vị vua đầu tiên của Xứ sở Sương Mù ngày nay.

Thực tế, quan điểm về vị vua đầu tiên của nước Anh còn nhiều tranh cãi trong giới sử học ngày nay, bởi ‘Vua’ Offa chưa đặt nền móng cai trị lên vùng phía Bắc của nước Anh thời bấy giờ, tuy nhiên, phả hệ của Hoàng Gia Anh thời hiện đại ghi nhận ông là người đầu tiên mở ra ‘triều đại Anglo-Saxon’, và triều đại này cũng có nhiều ảnh hưởng tới nước Anh hiện đại.

Tóm tắt lịch sử nước Anh

Theo Thùy Dương/SKCĐ