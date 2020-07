Phát hoảng trước khuôn mặt biến dạng của Tôn Phi Phi, dân tình tiếc thay cho nhan sắc ngày xưa

Sau một thời gian dài ở ẩn, mới đây "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" Tôn Phi Phi mới chia sẻ loạt khoảnh khắc hiếm hoi lên trang cá nhân về cuộc sống đời thường của mình.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý đó là, gương mặt nữ diễn viên Mai khôi giang hồ ngày càng biến dạng đến mức khó nhận ra. "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" năm nào dọa người xem phát hoảng vì gò má cao vút, cằm ngày càng nhọn hoắt khiến khuôn mặt biến dạng, mất hết sự hài hòa.

Tôn Phi Phi chia sẻ hình ảnh hiếm hoi sau khi ở ẩn.

Theo nhiều người, Tôn Phi Phi đã lạm dụng việc thẩm mỹ để níu kéo, bảo tồn nhan sắc dù đã không còn đóng phim nhiều hay thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí . Cư dân mạng nhận xét rằng, gương mặt Tôn Phi Phi ngày càng đơ cứng, da mặt căng nhưng quá giả, gò má nhô cao và thậm chí việc cười cũng trở nên khó khăn.

Nhìn hình ảnh hiện tại của Tôn Phi Phi, không ít người tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp năm nào của 'mỹ nữ cổ trang' một thời. Trước đây, nữ diễn viên là cái tên được nhiều đạo diễn săn đón nhờ sở hữu khuôn mặt thanh cao, nét cười thanh tú cùng khí chất cổ điển đầy cuốn hút do được học múa từ nhỏ.

Hình ảnh xinh đẹp của nữ diễn viên trước kia.

Thậm chí, so với các diễn viên cùng tuổi khác nàng mỹ nhân sinh năm 1981 được đảm đương nhiều vai diễn khác nhau và được khán giả tới tới như: Mỹ nhân tâm kế, Cung toả châu liêm, Sở Lưu Hương truyền kỳ, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cái tên Tôn Phi Phi không còn mấy ai mặn mà bởi nhan sắc ngày càng hao mòn và thay đổi nhanh chóng. Dù chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ , thế nhưng ai cũng nhận ra điều này khi đối chiếu ảnh xưa và nay của nữ diễn viên.

【Vietsub】倾城一笑 / Khuynh thành nhất tiếu - Trịnh Quốc Phong《FMV Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Tôn Phi Phi》

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ