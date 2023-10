Tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong phong trào phụ nữ và sự phát triển của Thủ đô

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), ngày 19/10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức chương trình Giao lưu, biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi, Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Tới dự Chương trình có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội trao Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2023

Chương trình là dịp để ôn lại truyền thống đầy tự hào của phụ nữ và các cấp Hội phụ nữ Việt Nam, tri ân những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội và tỉnh Hà Tây qua các thời kỳ, biểu dương, tôn vinh những gương điển hình chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, phụ nữ Thủ đô tiêu biểu trên các lĩnh vực, tích cực đóng góp cho công tác Hội, phong trào phụ nữ và sự phát triển của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc Chương trình, đồng chí Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Nhìn lại chặng đường 93 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về sự lớn mạnh không ngừng của Hội LHPN Việt Nam, trong đó có những đóng góp tích cực của phong trào phụ nữ Hà Nội. Từ các tổ chức tiền thân như: “Hội ái hữu nghề nghiệp”, “Tổ phụ nữ phản đế”, “Tổ phụ nữ cứu quốc”, “Đoàn phụ nữ cứu quốc”, tháng 9/1956, Đại hội Phụ nữ Thủ đô lần thứ Nhất đã mở ra chặng đường phát triển Hội LHPN Hà Nội, ghi nhiều dấu ấn trong phong trào phụ nữ cả nước.

Trong hai cuộc kháng chiến, với tinh thần yêu nước nồng nàn, phụ nữ Hà Nội đã hăng hái tham gia khởi nghĩa giành và giữ chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thi đua “Năm tốt”, đặc biệt là phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội LHPN Hà Nội đã tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, vận dụng và cụ thể hóa các phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng thời sáng tạo khởi xướng nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ Hà Nội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước.

Theo đồng chí Lê Kim Anh, chúng ta kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam năm nay trong niềm phấn khởi tự hào của Phụ nữ toàn Thành phố trước những kết quả nổi bật của phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. Nhiều công trình phần việc thiết thực như xây sửa mái ấm tình thương, giúp phụ nữ thoát nghèo, kết nối đỡ đầu trẻ em mồ côi, hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… đã vượt chỉ tiêu đề ra. Vai trò của tổ chức Hội trong giám sát, phản biện xã hội được nâng lên. Hội đã chủ động đề xuất UBND Thành phố phê duyệt 03 đề án, kế hoạch giai đoạn hỗ trợ cho sự phát triển của phụ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng thành phố hoà bình, sáng tạo. Nhiều chương trình, mô hình do Hội phát động đã lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng như “Chương trình Tết trồng cây - Phụ nữ vun trồng tương lai”, “Áo dài cùng phụ nữ đón Xuân”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, làng quê an toàn, tổ dân phố an toàn thân thiện, xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch”, dân vũ thể thao, sống xanh, biến rác thành tiền ...

Các đại biểu thăm gian trưng bày giới thiệu sản phẩm sáng tạo, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP của phụ nữ Thủ đô bên lề Chương trình giao lưu

Trong khuôn khổ Chương trình, Hội LHPN Hà Nội đã tôn vinh và trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 cho 9 gương mặt đã có những đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực vì sự phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội. Đó là tấm gương của nữ công nhân lao động đã có sáng kiến cải tiến áp dụng Robot cấp linh kiện cho dây chuyền lắp ráp máy in, cải tiến lãng phí trong công đoạn để nâng cao hiệu suất lao động; Nữ doanh nhân tiêu biểu, năng động trong sản xuất, kinh doanh, tiên phong trong việc đưa sản phẩm nông sản, thực phẩm Việt Nam đến với thị trường quốc tế; Nữ nghệ nhân giữ lửa nghề sơn mài truyền thống; Nữ nghệ sỹ say sưa mang tiếng hát phục vụ cộng đồng, tới nhiều vùng xa xôi biên giới và hải đảo, nữ huấn luyện viên mang lại thành tích cao cho thể thao Thủ đô và nước nhà; Nữ giáo viên yêu nghề mến trẻ; Nữ nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi…

Đại diện các Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tham gia giao lưu tại Chương trình

Tại chương trình, 3 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi đã giao lưu, chia sẻ các hoạt động xây dựng tổ chức vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa truyền thống, tham gia các phong trào do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Nội phát động.

Nhằm ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của đội ngũ Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở của Thành phố, Hội LHPN Hà Nội trao bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội cho 55 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2023.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN Thành phố đã trao giải Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa kiểu mẫu năm 2023” với 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đây là năm thứ ba Hội LHPN Thành phố triển khai Cuộc thi nhằm ghi nhận những cố gắng của cán bộ, hội viên phụ nữ tại các cơ sở không quản nắng mưa, kiên trì, bền bỉ tạo nên những đoạn đường, tuyến phố nở hoa, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp.

Tại Chương trình, Hội LHPN Hà Nội đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội cho 55 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2023

Hoàng Điệp