Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để xuất kéo dài nghỉ lễ 2/9 lên 5 ngày nhằm kích cầu du lịch

Theo tin từ Thanh Niên, chiều ngày 8/6, Tổng cục trưởng tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cùng đoàn công tác làm việc với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh về một số nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở năm 2020.

Trong buổi làm việc, ông Khánh cho biết, đang kiến nghị kéo dài ngày nghỉ lễ 2/9 đến hết tuần (tức là nghỉ lễ kéo dài đến 5 ngày). Mục đích của kiến nghị này là để kích cầu du lịch, tạo cơ hội cho người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù cho phù hợp.

Được biết, trong buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 30 doanh nghiệp du lịch về những giải pháp cụ thể để phục hồi hậu Covid-19 ngày 3/6, kiến nghị này cũng đã được Tổng cục trưởng đưa ra.

Ông Khánh phân tích về kiến nghị này: “Ví dụ ngày 2/9 tới, rơi vào thứ 4, các doanh nghiệp và địa phương cũng đề nghị đó là thời điểm hưởng ứng phong trào kích cầu du lịch nội địa bằng cách từ thứ 4 đến chủ nhật có thể xem xét cho một kỳ nghỉ dài nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh. Trên cơ sở đó xem xét từ nay đến cuối năm còn kỳ nghỉ lễ nào tương tự không".

Cũng theo ông Khánh, trong 2 tháng đầu năm, ngành du lịch đang trên đàn phát triển thì chững lại và đóng băng vào tháng 3 và 4 do ảnh hưởng của Covid-19 . Du lịch nội địa đến cuối tháng 4/2020 mới bắt đầu hoạt động trở lại. “Sau khi cho phép mở cửa lại thì đã tăng tốt. Nhưng tình hình chung du lịch cả nước cũng thê thảm", Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thông tin.

Ngày 12/6 tới, Tổng cục Du lịch sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an để bàn về những kiến nghị cụ thể nhằm khôi phục thị trường du lịch quốc tế.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ