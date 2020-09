Tống Đông Khuê tiếp bước bạn thân Matt Liu, không tiếc tay tặng xế 8 tỷ cho người yêu chuẩn soái ca

Tống Đông Khuê chàng trai sinh năm 1999 là một nam thần truyền thông nổi tiếng sau chương trình "Người Ấy Là Ai". Khuê là CEO của một công ty truyền thông kiêm founder của một nhà hàng - quán bar sang trọng. Anh chàng còn là bạn thân của Matt Liu - bạn trai Hoa hậu Hương Giang, tổng tài vừa mua xe 8 tỷ tặng bạn gái khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Cặp đôi thả dáng bên xế mới

ặng người yêu một món quà "giản dị" là chiếc xe sang Porsche Panamera với lời nhắn ngắn gọn: ""Món quà nhỏ sương sương, em vui là được!". Được biết giá xe Porsche Panamera bản tiêu chuẩn đã có giá khoảng 5 tỷ đồng, các bản cao cấp hơn loanh quanh 8 tỷ. Không chịu kém cạnh bạn thân, mới đây đại gia trẻ tuổi Tống Đông Khuê đã "chơi lớn" t

Danh tính bạn gái của chàng trai CEO trẻ tuổi nhanh chóng được tìm kiếm là Thảo Nhi Đoàn - cô nàng hotgirl chơi thân cùng với Trang Hý, Kiều Trinh Xíu… Mặc dù yêu đương nhưng cặp đôi chỉ úp mở thông qua một vài động thái tương tác trên mạng xã hội. Tống Đông Khuê cũng thường xuyên tương tác qua lại với bạn gái trên mạng xã hội một cách thân thiết.

Người yêu Tống Đông Khuê có hội bạn thân nổi tiếng

Đây là hành động công khai mạnh mẽ nhất mà cả hai từng thể hiện sau lùm xùm "hợp - tan" khi Tống Đông Khuê tham gia "Người ấy là ai". Thảo Nhi cũng không kém cạnh, nàng từng công khai bức ảnh chụp chung với Đông Khuê trên Instagram của mình kèm lời caption ngọt ngào "I miss you". Không thể không thừa nhận đây là một cặp đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Nàng đăng ảnh nhớ chàng cực tình

Không hổ danh là dân chơi có tiếng trong giới yêu xe Việt Nam, Tống Đông Khuê đã xuống tay tặng bạn gái xe sang là phải chất. Trong giới chơi xe, Tống Đông Khuê là một cái tên có tiếng khi sở hữu 1 BST 10 chiếc xe hơi và xe cổ. Dù anh chàng từ chối tiết lộ giá trị BST của mình nhưng chắc chắn sẽ là một con số siêu to khổng lồ rồi.

Tống Đông Khuê có bộ sưu tập xe "khủng"

Hiện tại, Đông Khuê đang đi chiếc Audi A4 có giá khoảng 1 tỷ rưỡi. Trước đây, anh chàng từng sở hữu CLA 45, BMW M3 E93 và BMW 428i Grand Coupe. Cách đây không lâu, Tống Đông Khuê đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh dàn xế hộp xịn của mình. Không những thế, anh chàng còn cho biết đây chính là những chiếc xe xuất hiện trên chương trình "Rap Việt". Trong chương trình, phía sau dàn huấn luyện viên Wowy, Suboi, Karik,... là những chiếc xế hộp cực ngầu. Ít ai biết rằng, chúng đều là "con cưng" nằm trong bộ sưu tập siêu xe của Tống Đông Khuê. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước độ giàu có của chàng rich kid này.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ