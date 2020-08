Matt Liu và Tống Đông Khuê: Cặp bạn thân 'điển trai' cùng dính hàng loạt 'phốt' sau NALA

Sau chương trình Người ấy là ai, tên tuổi của Tống Đông Khuê cùng Matt Liu bỗng dưng 'nổi như cồn' và được nhiều người chú ý. Nếu như Matt Liu may mắn nên duyên với Hương Giang thì Tống Đông Khuê lại bị nữ chính Nhã Uyên từ chối trao hoa.

Điều đáng nói, không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, đôi bạn 'cực phẩm' này còn sở hữu khối tài sản khủng cùng xuất thân không phải dạng vừa.

Vẻ ngoài điển trai lịch lãm của Tống Đông Khuê và Matt Liu.

Anh chàng Tống Đông Khuê sinh năm 1999 ở TP.HCM. Ngoại hình điển trai cùng tài năng âm nhạc khiến Đông Khuê được nhiều người chú ý và yêu mến. Trong khi đó, Matt Liu là người Singapore và sinh năm 1994, đã sang Việt Nam sinh sống và làm việc được 4 năm.

Đôi bạn này đều rất giỏi giang, thành đạt trong sự nghiệp và sở hữu khối tài sản khủng, có sự nghiệp kinh doanh riêng. Nếu Matt Liu là CEO của một công ty cơ khí, đầu tư dự án công nghiệp lớn thì Tống Đông Khuê cũng không hề kém cạnh khi đang là CEO của một công ty truyền thông kiêm founder của một nhà hàng - quán bar sang trọng.

Giữa 2 anh chàng này còn có rất nhiều điểm chung khi đều đam mê chơi golf và tốc độ. Hai chàng CEO đều sở hữu dàn siêu xe có mức giá 'trên trời'. Đặc biệt, cả Tống Đông Khuê và Matt Liu sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai đều dính phải lùm xùm với người cũ.

Giữa 2 anh chàng này còn có rất nhiều điểm chung khi đều đam mê chơi golf và tốc độ.

Mới tối 10/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin M.T - bạn gái cũ 4 năm của Matt Liu cho biết, không có chuyện mình và bạn trai chia tay được 1 năm như anh chàng đã chia sẻ trong 'Người ấy là ai'. Cô cho biết: "Tôi với Matt có yêu nhau 4 năm, mới chia tay hồi tháng 5". Khi nói về nguyên nhân chia tay, cô nàng bổ sung: "Lúc mình và Matt giận nhau, Matt chở bạn gái khác đi Phan Thiết".

Lần theo chia sẻ của Hòa Minzy trước đây, tập Người ấy là ai số 13-14 mùa 3 có sự góp mặt của Matt Liu và Hương Giang được quay vào khoảng ngày 9/6. Theo đó, cặp đôi cùng nhóm Hoa Dâm Bụt đã đi du lịch Đà Lạt ngày 21/6. Theo đó, Matt Liu đã tham gia show hẹn hò sau khi chia tay bạn gái được 1 tháng.

Đặc biệt, cả Tống Đông Khuê và Matt Liu sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai đều dính phải lùm xùm với người cũ.

Còn về phía Đông Khuê, CEO 9x cũng dính ồn ào tái hợp với tình cũ sau 1 năm chia tay nhưng vẫn tham dự Người ấy là ai. Dù sau đó, anh chàng giải thích rằng bản thân hoàn toàn độc thân khi tham gia chương trình và việc tái hợp người cũ chỉ diễn ra 2 tháng sau khi ghi hình nhưng vụ việc này vẫn gây xôn xao không nhỏ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ