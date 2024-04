Tổng hợp 999+ những câu thơ ngắn nói về mùa xuân đầy cảm xúc

Mỗi khi tiết trời chuyển mình sang xuân, ta lại cảm nhận được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và lòng người. Mùa xuân là một mùa đẹp đẽ, rực rỡ nhất trong năm đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca.

Khác với thơ châm biếm, thơ về mùa xuân luôn đầy cảm xúc, giúp bạn thêm yêu và trân trọng mùa xuân tươi đẹp này.

1. Những câu thơ về mùa xuân đầy cảm xúc

Chiều xuân

Tác giả: Anh Thơ

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,

Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi

Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng

Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ

Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;

Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,

Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.

Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,

Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,

Làm giật mình một cô nàng yếm thắm

Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.

(Bức tranh quê, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1995)

Gọi xuân

Tác giả: Tình Say

Xuân đã thẹn thùng trong áo mới

Mơn man hơi thở của đất trời

E ấp nụ mai vàng chớm nở

Ngại ngùng chi chưa đến Xuân ơi!

Ta đã chờ em trong nhớ thương

Đợi em treo lộc biếc xanh vườn

Xua đi giá lạnh Đông già cỗi

Ngàn hoa khoe sắc ngát thơm hương.

Chẳng thể chờ em thêm phút giây

Xuân ơi hãy đến ngay đêm nay

Cho ta thôi mỏi mòn trông ngóng

Khao khát tình xuân men đắm say..

(Sưu tầm)

Một chút mùa xuân

Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Một chút mùa xuân ngời trong nắng

Hẹn gót chân em ở cuối đường

Em có nghiêng nghiêng bờ vai xuống

Để thấy mùa xuân như tóc vương.

Một chút mùa xuân còn đứng đợi

Em có kịp về giữa phố xa

Nhớ nhé mùa xuân ngân tiếng gọi

Ngàn năm em vẫn cứ như là...

Em đến gọi hương nồng trong gió

Một chút mùa xuân rất tinh khôi

Nắng đến bên em rồi ở trọ

Mùa xuân hò hẹn giữa tim người.

Xuân đầu

Tác giả: Xuân Diệu

Trời xanh thế! hàng cây thơ biết mấy!

Vườn non sao! đường cỏ mộng bao nhiêu!

Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở ấy,

Khi Chàng Kim vừa được thấy Nàng Kiều.

Hỡi năm tháng vội đi làm quá khứ,

Trở về đây! và đem trở về đây

Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử,

Gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây.

Và nhạc phất dưới chân mừng sánh bước;

Và tơ giăng trong lời nhỏ khơi ngòi;

Tà áo mới cũng say mùi gió nước,

Rặng mi dài xao động ánh dương vui.

Thiêng liêng quá, những chiều không dám nói,

Những tay e, những đầu ngượng cúi mau;

Chim giữa nắng sao mà kêu đến chói!

Ôi vô cùng trong một phút nhìn nhau.

Tặng Hồ Cũ, Hà Nội, 1937

Hình ảnh mùa xuân tươi đẹp

Gợi ý các câu thơ hay, ngắn gọn về mùa xuân

Xuân về

Tác giả: Nguyễn Bính

Đã thấy xuân về với gió đông,

Với trên màu má gái chưa chồng.

Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm

Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.

Từng đàn con trẻ chạy xum xoe,

Mưa tạnh giời quang, nắng mới hoe.

Lá nõn, ngành non ai tráng bạc?

Gió về từng trận, gió bay đi…

Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng,

Lúa thì con gái mượt như nhung

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng,

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.

Trên đường cát mịn, một đôi cô,

Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.

Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,

Tay lần tràng hạt miệng nam vô.

(Tâm hồn tôi - 1937 )









Mùa xuân ơi

Tác giả: Thanh Hùng

Tia nắng nhỏ rung rinh trên cành lá

Ơi mùa xuân sao lại quá dịu dàng

Mấy ngày trời sương mù cứ giăng ngang

Nay mới được mơ màng cùng buổi sớm

Nụ hàm tiếu mai vàng đang thắm đượm

Chờ khoe màu khi vừa chớm sang xuân

Trải lòng ra trong buổi sáng trong ngần

Nghe phơi phới và lâng lâng khó tả

Xuân về đến tiễn đông đi vội vã

Cuộn theo mây làm xanh cả bầu trời

Đàn én về đang bay lượn khắp nơi

Chim ríu rít cùng hót lời lảnh lót

Ngày nắng ấm mùa xuân về thật ngọt

Ơi mùa xuân ta đã trót yêu nàng

Đợi mấy ngày cho năm mới bước sang

Để được ngắm hoa mai vàng rực rỡ.

Tp. HCM 2019

Thơ về mùa xuân đầy cảm xúc

Hi vọng qua bài viết này của The POET magazine, bạn đã có thêm những cảm nhận mới mẻ về mùa xuân và tìm được cho mình những câu thơ yêu thích. Mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, hãy cùng nhau khám phá và lan tỏa vẻ đẹp của mùa xuân qua những vần thơ đầy ý nghĩa. The POET magazine luôn mong muốn mang đến cho bạn đọc những bài viết chất lượng về thơ ca, văn học.

