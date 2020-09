Đáp án tất cả mã đề thi Vật Lý THPT Quốc gia 2020 đợt 2 cập nhật nhanh và chính xác nhất

Sáng 4/9, gần 26.000 thí sinh tiếp tục tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 tại 11 hội đồng thi trên khắp cả nước thuộc các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội. Trong buổi sáng hôm nay, các thí sinh tiếp tục làm các bài thi thuộc tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học) và tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - GDCD).

Các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 lựa chọn thực hiện bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên sẽ bắt đầu làm bài thi Vật lý đầu tiên vào lúc 7:35, với thời gian làm bài 50 phút. Bộ đề thi môn Vật Lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Đáp án tham khảo đề thi Môn Vật lý - Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2:

Các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 2 lần này đều là các thí sinh do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát có tâm dịch ở Đà Nẵng nên đã không thể tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 vào hồi đầu tháng 8.

Đề thi môn Vật Lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 được các giáo viên kinh nghiệm đánh giá là vừa sức thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm chính thức của các bài thi môn Vật Lý thuộc Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1, có thể thấy các thí sinh được phân loại rõ ràng giữa những thí sinh trung bình - khá và các thí sinh khá - giỏi khi những điểm cao tuyệt đối không nhiều.

Tổng hợp đáp án tất cả mã đề Vật Lý THPT đợt 2 nhanh nhất

Đáp án chính thức 24 mã đề môn Vật Lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1

Mời quý vị độc giả tham khảo đáp án chính thức 24 mã đề thi Vật Lý thuộc Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 được công bố bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.



