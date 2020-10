Tổng hợp những mẫu xe ô tô SUV đô thị cực đẹp có giá dưới 700 triệu

Kia Seltos Deluxe (từ 599-719 triệu đồng)

Kia Seltos Deluxe là một trong những mẫu xe nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng ngay từ khi vừa ra mắt. Đây là dòng sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Kia Seltos thu hút khách nhờ thiết kế đa dạng, cứng cáp, hiệu năng tốt và giá bán tương đối dễ chịu.

Hiện Kia Seltos được ra mắt với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium, tất cả đều sử dụng động cơ 1.4L cùng giá bá trong khoảng 599-719 triệu đồng.

Hiện Kia Seltos Deluxe có giá dưới 700 triệu, ra ở phiên bản Luxury có giá nhỉnh hơn một chút, chỉ khoảng 710 triệu đồng. Đây là một giá bán đáng để bạn cân nhắc.

Kia Seltos hiện là dòng xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.4L, công suất 138 mã lực, mô-men xoắn 242 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Hyundai Kona 2.0 AT (từ 636-750 triệu đồng)

Hyundai Kona 2.0 AT hiện đang là một trong những mẫu xe tầm trung được nhiều người sẵn đón nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 8/2020 mẫu xe này đã ghi nhận doanh số lên đến 4.272 xe.

Hyundai Kona được bán với 3 phiên bản khác nhau, mức giá niêm yết từ 636-750 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản Kona 2.0 AT có giá lăng bánh dưới 700 triệu đồng.

Huyndai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn được trang bị động cơ xăng 2.0L công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, hộp số 6 AT và hệ dẫn động cầu trước.

Ford EcoSport (từ 593 - 689 triệu đồng)

Đây là lòng xe khá rẻ, hiện tại trên website của hãng này chỉ còn thông tin của 3 mẫu xe EcoSport, bao gồm 1.5L AT Trend (593 triệu đồng), 1.5L AT Titanium (648 triệu đồng) và 1.0L AT Titanium (689 triệu đồng) đi kèm với đó là rất nhiều mức khuyến mại hấp dẫn dành cho người mua. Hiện tất cả những phiên bản EcoSport đều có giá lăn bánh dưới 700 triệu đồng.

Ra mắt lần đầu vào năm 2018, hãng xe Ford EcoSport hiện đang được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L hoặc động cơ xăng 1.5L, hộp số 6 AT và hệ dẫn động cầu trước.

MG XS (từ 518-639 triệu đồng)

Sau nhiều năm vắng mặt khỏi thị trường Việt Nam, hiện MG đã quay trở lại với 2 mẫu xe trong đó có MG ZS thuộc nhóm SUV đô thị, cạnh tranh trực tiếp với những hãng xe trên.





MG ZS được đánh giá là một trong những mẫu xe rẻ nhất với giá chỉ tầm 518-639 triệu đồng. Tuy nhiên do được nhập khẩu từ Trung Quốc nên nó vẫn có giá lăn bánh là 700 triệu đồng. MG ZS sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Suzuki XL7 (từ 590-600 triệu đồng)

Suzuki XL7 là dòng xe biến thể của mẫu MPV Suzuki Ertiga và cũng là chiếc xe 7 chỗ gầm cao có giá dưới 700 triệu. Sau một thời gian ngắn ra mắt thị trường, chiếc xe này đã đạt mức doanh số là 1.213 xe, bước đầu mà nói thì đây là một dấu hiệu khá khả quan.

XL7 không có gì khác biệt nhiều so với Ertiga. Ưu điểm lớn nhất của hãng xe này chính ra giá bán rẻ, trong khi sức mạnh động cơ và trang bị tiện nghi, an toàn chỉ dừng ở mức cơ bản. Tuy nhiên chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện lại là những hạn chế của XL7 nói riêng và xe Suzuki nói chung.

Hiện tại Suzuki XL7 đang có giá bán từ 590-600 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số 4 AT và hệ dẫn động cầu trước.

Theo Phương Hoa/SKCĐ