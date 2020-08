Tổng hợp những phím tắt thông dụng nhất trong Photoshop giúp bạn trở thành bậc thầy trong thiết kế

Việc sử dụng các phím tắt trong Photoshop sẽ không chỉ giúp bạn thực hiện thao tác được nhanh hơn mà còn thể hiện được sự chuyên nghiệp của bạn. Bởi trong Photoshop có rất nhiều thao tác chỉnh sửa ảnh nên nếu bạn sử dụng chuột để chỉnh sửa thì sẽ mất khá nhiều thời gian và nhìn nghiệp dư không chịu được.

Đối với những người sử dụng Photoshop thành thục thì bạn sẽ không thể học lỏm bất cứ thứ gì khi xem họ làm đâu vì thao tác tay của họ thực sự rất nhanh. Bởi vậy hãy cố gắng luyện tập để trở thành bậc thầy thiết kế bằng cách nắm được những phím tắt thông dụng nhất trong Photoshop dưới đây nhé.

Học thiết kế nhất định bạn phải nắm được những phím tắt thần thánh này để nâng cao trình độ của mình nhé

Phím Tắt Hệ Thống FILE

CTRL + N (New): Tạo File mới

CTRL + O (Open): Mở file

CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge

CTRL + W (Close): Đóng File

CTRL + S (Save): Lưu file

CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác

CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P (Print): In ảnh

Phím Tắt F

F1 Mở trình giúp đỡ

F2 Cut

F3 Copy

F4 Paste

F5 Mở Pallete Brush

F6 Mở Pallete màu

F7 Mở Pallete Layer

F8 Mở Pallete Info

F9 Mở Pallete Action

Lệnh thao tác với Layer

CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới

CTRL + J: Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer

CTRL + G: Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên

CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E: Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

Những phím tắt thông dụng trong Photoshop

Lệnh chọn SELECT trong Photoshop

CTRL + A: Chọn tất cả

CTRL + D: Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn

CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng

CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

Alt + Ctrl + D hoặc Shift + F6: Làm mờ viền của vùng chọn

Phím tắt với nhóm IMAGE

CTRL + L: Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M: Bảng Curves

CTRL + B: Bảng Color Blance

CTRL + U: Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate

CTRL + I: Bảng Invert

Lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

[: Phóng to nét bút

]: Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước

CTRL + X: Cắt

CTRL + C: Copy

CTRL + SHIFT + C: Copy Merged

CTRL + V: Paste

CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên

CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

Phím tắt công cụ Toolbar

V: Di chuyển

M: Tạo vùng chọn

L: Tạo vùng chọn tự do

W: Tạo vùng chọn theo màu

C: Cắt hình

I: Chấm màu . Thước kẻ

J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh

B: Nét bút

S: Lấy mẫu từ 1 ảnh

Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh

E: Tẩy

G: Đổ màu/Đổ màu chuyển

. : Mô tả hiện tường miết tay

O: Làm tối ảnh

P: Tạo đường path . vector

T: Viết chữ

A: Chọn đường Path . Vector

U: Vẽ các hình cơ bản

H: Hand Tool

Z: Phóng to / nhỏ hình

D: Background

Color Quay về màu cơ bản ban dầu

X: Foreground

&: Đổi màu trên bảng màu





Nhóm phím tắt hiển thị

CTRL + Y: Xem bảng màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK

CTRL + +: Phóng to

CTRL + –: Thu nhỏ

CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình

CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path

CTRL + R: Hiện thước

CTRL + ; Ẩn Guides

CTRL + SHIFT + ; : Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ; Khoá Guides

CTRL + “ Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

CTRL + ALT + 0: Phóng to 100%

CTRL + ‘: Bật tắt lưới

CTRL + SHIFT + ; : Snap

ALT + F9: Bật, tắt bảng Actions





Trên đây là tổng hợp những phím tắt thông dụng nhất trong Photoshop mà những ai đang có hứng thú với phần mềm thiết kế đồ họa này nên nắm được. Hy vọng những thông tin đây trên sẽ giúp bạn có thể nâng cao được khả năng thiết kế của mình thêm nhiều level nữa nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ