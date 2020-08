Tổng thống Trump cấm cửa TikTok và Wechat, từng bước 'dọn sạch' các ứng dụng của Trung Quốc tại Mỹ

Tổng thống Trump đã hiện thực hóa lời đe dọa cấm cửa Tiktok bằng hành động cấm ứng dụng Tiktok lưu hành tại Mỹ sau 45 ngày tới. Sắc lệnh này được đưa ra dựa vào Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc gia và Đạo luật khẩn cấp quốc gia.

Trong sắc lệnh hành pháp viết: “Việc truyền bá các ứng dụng di động phát triển và thuộc sở hữu của Trung Quốc tại Mỹ tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia, chính sách quốc tế, kinh tế của Mỹ... Vào lúc này, hành động phải được đưa ra để xử lý mối nguy của một ứng dụng cụ thể, TikTok”.

Xuất hiện chỉ sau vài giờ khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu cấm Tiktok khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ. Không biết sắc lệnh này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến việc hoạt động của Tiktok tại quốc gia này. Song với trường hợp như Huawei và ZTE, công ty không cần giấy phép để vận hành và sắc lệnh cũng không nhắc tới việc yêu cầu các kho ứng dụng của Apple và Google gỡ ứng dụng. Tuy nhiên nó lại áp dụng cho Tiktok tại Mỹ, và đối với tất cả giao dịch tài chính tại chi nhánh của ByteDance.

Tiktok thu hút được 175 triệu lượt tải tại Mỹ

Tiktok là một ứng dụng video ngắn của ByteDance có trụ trở tại Trung Quốc. Hiện ứng dụng này đãng thu hút được 175 triệu lượt tải tại Mỹ và có hơn 1 tỷ lượt tải trên toàn thế giới. Theo đó, Mỹ tố cáo Tiktok của Trung Quốc tự động ghi lại thông tin người dùng như vị trí, trình duyệt web, lịch sử tìm kiếm.

Trong một đoạn của sắc lệnh có ghi rõ: “Bộ sưu tập dữ liệu này cho phép Trung Quốc truy cập thông tin độc quyền và cá nhân của người Mỹ, có khả năng giúp Trung Quốc theo dõi vị trí của nhân viên, nhà thầu liên bang, xây dựng bộ thông tin cá nhân để tống tiền và thực hiện gián điệp doanh nghiệp”. Ngoài ra Mỹ cũng báo buộc Tiktok kiểm duyệt nội dung được xem là nhạy cảm chính trị

Ông Trump cũng nhấn mạnh những rủi ro từ các ứng dụng của Trung Quốc là thật. Bộ An ninh nội địa Ủy ban An toàn giao thông và Lực lượng vũ trang Mỹ đã cấm sử dụng ứng dụng Tiktok trên Mobile. Trước đó không lâu, Chính phủ Ấn Độ và Hàn Quốc cũng cấm Tiktok và các ứng dụng khác của Trung Quốc vì cho rằng Tiktok đã đánh cắp dữ liệu người dùng một cách bất hợp pháp.

Trước đó ông Trump cũng cho biết sẽ cấm Tiktok nếu trước ngày 15/9 ứng dụng này không bán được cho một công ty tại Mỹ. Microsoft cũng đang đàm phán mua lại ứng dụng với giá 30 tỷ USD. Thế nhưng, sự việc chưa đi đến hồi kết thì ông Trump lại ra sắc lệnh tương tự với Wechat của Tencent. Mọi giao dịch tài chính với ứng dụng này sẽ bị cấm và có hiệu lực sau 45 ngày tới.

Trước đây, ứng dụng Wechat của Trung Quốc từng bị Nhà Trắng để mắt đến nhưng không cấm cửa. Nhưng hiện tại chính quyền Mỹ đang tìm cách chặn ứng dụng này và nhiều ứng dụng khác của Trung Quốc. Đây là một phần trong kế hoạch 5 điểm thuộc chương trình Clean Network (Mạng lưới sạch) của Mỹ.

