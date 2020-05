Tổng thống Trump dọa đóng cửa các công ty mạng xã hội sau khi bị dán nhãn thiếu xác thực

Trước đó, vào ngày 25/5, Tổng thống Trump đe dọa sẽ kiểm soát hoặc đóng cửa các công ty truyền thông và mạng xã hội . Động thái này của tổng thống Mỹ được cho là bởi mạng xã hội Twitter đã gắn cảnh báo xác thực thông tin với 2 trong số nhiều trạng thái mà ông Trump đăng tải để người đọc lưu ý kiểm chứng lại thông tin.

Sau đó, ông Trump đã viết trên trang cá nhân như sau: "Các thành viên đảng Cộng hoà nhận thấy các nền tảng truyền thông xã hội đã hoàn toàn im lặng trước ý kiến mang tính bảo thủ. Chúng tôi sẽ mạnh tay điều chỉnh hoặc buộc họ phải đóng cửa trước khi có điều gì đó xảy ra... Cũng giống như chúng ta không thể để quy mô lớn của việc bỏ phiếu qua thư ‘ăn sâu’ vào quốc gia của chúng ta." Dù không chỉ đích danh nền tảng truyền thông xã hội nào, nhưng nhiều người cho rằng ông Trump đã ám chỉ Twitter và hành động trước đó của trang mạng xã hội này.

Theo Bloomberd, ông Trump có ít thẩm quyền để có thể yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa. Dù vậy, nhiều khả năng họ sẽ phải đối mặt với nhiều quy định mới có thể được áp đặt trong tương lai.

Sau đó, vào ngày 28/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để tăng cường việc kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội. Ông Trump cho biết: "Chúng tôi bảo vệ tự do ngôn luận khỏi những mối nguy hiểm lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Ông Trump tiếp tục cáo buộc các công ty truyền thông xã hội đang làm dụng quyền "kiểm duyệt, hạn chế, sửa đổi, định hướng, che giấu và ngăn chặn" nhiều dạng truyền tải thông tin giữa các cá nhân hoặc người dân trong cộng đồng.

Được biết, sắc lệnh mới này sẽ chỉ đạo cơ quan thuộc Bộ Thương mại kiến nghị Ủy ban Truyền thông liên bang làm rõ phạm vi của Mục 230 của đạo luật 'Điều tiết truyền thông'. Một mục khác của sắc lệnh mới này sẽ giúp các cơ quan liên quan xem xét lại chi tiêu của họ dành cho quảng cáo trên truyền thông xã hội.

Your browser does not support HTML5 video.