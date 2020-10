Tổng thống Trump nhập viện nhưng không quên trấn an người dân, cựu tổng thống Obama gửi lời hỏi thăm

Trang tin tức Reuters đưa tin sau 17 tiếng được xác nhận là dương tính với COVID-19 tổng thống Donald Trump đã chính thức phải nhập viện. Ông được trực thăng Marine One đưa tới Trung tâm y tế quân sự quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland.

Tổng thống cũng được chụp hình trong tình trạng Sức Khỏe chưa có diễn biến quá xấu và không quên giơ 'ngón tay cái lên' khi ông được trực thăng đưa đến bệnh viện "trong vài ngày tới". Trong một đoạn video được đăng tải ngay sau đó Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn mọi người vì sự hỗ trợ to lớn. Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi vẫn ổn nhưng chúng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có gì diễn biến xấu đi".

Tổng thống Trump khi rời nhà trắng tới bệnh viện

"Để đề phòng và cũng theo khuyến nghị của bác sĩ cũng như các chuyên gia y tế, Tổng thống sẽ làm việc tại văn phòng tổng thống ở bệnh viện Walter Reed trong vài ngày tới", phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McEnany ngày 2/10 cho biết.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean P. Conley cho biết, ông Trump "tuy mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tốt". Bác sĩ Coley cho biết thêm, chủ nhân Nhà Trắng sẽ được điều trị bằng phương pháp tiêm kháng thể kép của công ty dược Regeneron, uống aspirin, kẽm, vitamin D và famotidine.

Một nguồn tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng ông Trump đang bị sốt nhẹ. Các bác sĩ cũng chia sẻ: " Bà Melania Trump vẫn khỏe, chỉ bị ho nhẹ và đau đầu. Những người còn lại trong gia đình đầu tiên đều khỏe mạnh và được xét nghiệm âm tính với coronavirus."

Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân được xác nhận dương tính với COVID-19

Đối thủ tranh cử của ông Joe Biden - người đã tham gia cuộc tranh luận trên truyền hình với tổng thống vào đầu tuần này - xác nhận rằng ông đã xét nghiệm âm tính với vi rút, cùng với vợ ông là Jill. Ông Joe Biden cũng đã gửi lời chúc sức khỏe và hi vong vợ chồng Tổng thống Trump sớm bình phục: "Jill (vợ ông Biden) và tôi gửi tâm tư của mình đến Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania với mong muốn hai người sớm hồi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe cùng sự an toàn của Tổng thống và toàn thể gia đình ông", ông Biden đăng trên Twitter hôm 2/10.

Cựu tổng thống Obama gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe vợ chồng tổng thống Trump

Không chỉ có ứng cử viên tổng thống Joe Biden mà ngay cả cựu tổng thống Barack Obama cũng đã đăng tải lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tổng thống Trump lên các trang mạng xã hội

