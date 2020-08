Tống Uy Long và con đường đến với những vai nam chính hot nhất năm 2020 sau thời gian dài `lận đận`

Tống Uy Long là ai?

Tống Uy Long là nam diễn viên kiêm người mẫu trẻ tuổi người Trung Quốc sinh ngày 25 tháng 3 năm 1999. Anh sở hữu "visual" đỉnh cao, nổi bật về ngoại hình vô cùng lung linh với chiều cao 1m85 “chuẩn nam thần”, Tống Uy Long đã trở thành gương mặt quen thuộc của các thương hiệu thời trang, các blogger cũng như các nhà biên kịch. Hiện nam thần Tống Uy Long đang đầu quân cho công ty quản lý Hoan Ngu ảnh thị.

Tống Uy Long tâm sự từ nhỏ đã đam mê bộ phim "Thiếu Lâm Tự truyền kỳ" từ đó bắt đầu đam mê võ thuật và phim ảnh. Bố mẹ ra sức ngăn cản nhưng anh chàng nhất quyết một lòng theo đuổi còn dọa sẽ nhảy lầu tự tử. Tống Uy Long tinh nghịch thú nhận chỉ là lời nói trêu đùa bố mẹ nhưng không ngờ lại thành công.

Chân dung nam thần Tống Uy Long.

Chính nhờ tuổi thơ học võ mà các cảnh hành động trong phim đều được Tống Uy Long "xử lý" rất nhanh gọn và chuẩn chỉnh. Anh chàng còn không ít lần đem tài năng võ thuật lên buổi diễn tại các chương trình thực tế.

Bộ phim giúp Tống Uy Long trở thành "tiểu thịt tươi" được săn đón tại quốc gia tỷ dân chính là Trạm kế tiếp hạnh phúc, nhiều người nhận xét Tống Uy Long đang dần nở rộ khi diễn xuất ngày càng được khen ngợi.







Sự nghiệp trên đà thăng hoa của Tống Uy Long

Tống Uy Long may mắn hơn các đồng nghiệp khi mới chập chững vào nghề khi được kí hợp đồng với studio của Vu Chính. Năm 2015, anh lần đầu tham gia vào show tạp kỹ Run for Time, sau đó cũng xuất hiện trong talk show Day Day Up giúp Tống Uy Long trở nên nổi tiếng. Bộ phim đầu tay của nam diễn viên trẻ có tên là Bán yêu khuynh thành 2, cùng năm đó Tống Uy Long tiếp tục tham gia thêm 4 dự án điện ảnh khác. Bộ phim giúp Tống Uy Long được biết đến nhiều hơn là vai chính trong drama Khoảng cách năm ánh sáng của anh và em.

Trai trẻ Tống Uy Long trong poster phim Khoảng cách năm ánh sáng của anh và em.

Tuy có bước khởi đầu thuận lợi và được đánh giá cao cả về ngoại hình lẫn diễn xuất nhưng không hiểu sao anh chàng vẫn lẹt đẹt mãi ở vị trí của diễn viên tuyến 18, không thể lên được hàng tiểu sinh. Nhiều cư dân mạng băn khoăn: Tống Uy Long tuy đẹp trai ngời ngời như vậy nhưng lại không có sự nổi tiếng tương xứng?





Showbiz Hoa ngữ biến động không ngừng và quả nhiên năm 2020 là bước ngoặt trong sự nghiệp của Tống Uy Long, giúp anh trở thành Ngôi Sao được săn đón hàng đầu. Mở đầu năm 2020, Tống Uy Long tham gia bộ phim Trạm kế tiếp là hạnh phúc cùng với ca sĩ, diễn viên Tống Thiến, dù mới lên sóng được những tập đầu tiên nhưng đã rất nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung, nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng cùng với những tình tiết ngọt lịm mà bộ phim mang đến. Cặp đôi nhận được “phản ứng hóa học” rất lớn nhờ sự ăn ý, ngoài hình điều lung linh khiến các mọt phim sôi sục dù cả hai hơn kém nhau 10 tuổi.

Tống Uy Long cực tình bên chị đẹp Tống Thiến.

Nhờ vai diễn "phi công" trong Trạm kế tiếp hạnh phúc mà tên tuổi của Tống Uy Long lên như diều gặp gió và được "chấm" ngay vào vai nam sinh ưu tú Phong Thừa Tuấn trong bộ phim Thư sinh xinh đẹp. Nam diễn viên đã diễn rất tròn vai và khắc họa "chuẩn chỉnh" hình ảnh một Thừa Tuấn nhẹ nhàng, ấm áp và rất ngây ngô trong chuyện tình yêu. Cũng nhờ hai bạn diễn Tất Văn Quân và Vương Thụy Xương mà Tống Uy Long cùng Cúc Tịnh Y tạo nên một bức tranh tổng hòa nhiều màu sắc đem tới cho khán giả những khoảnh khắc cười ra nước mắt.

Tống Y Long bắt cặp cùng Cúc Tịnh Y.

Ngay sau đó, Tống Uy Long đã bắt cặp với "chị đại học đường" Đàm Tùng Vận trong Lấy danh nghĩa người nhà . Bộ phim vừa ra mắt nhưng đã tạo được tiếng vang với điểm Douban cao ngất chạm mốc 8.6, ngoài ra, chỉ số truyền thông luôn đứng trong hàng Top của các bảng xếp hạng.

Bộ ba khuấy đảo màn ảnh nhỏ cùng "Lấy danh nghĩa người nhà".

Năm 2020 chỉ mới đi qua một nửa nhưng Tống Uy Long đã phủ sóng trên mọi mặt trận có thể thấy tương lai của chàng nam thần sinh năm 1999 sẽ còn rộng mở hơn trong tương lai.

Đúng chuẩn sát thủ tình trường dù mới bước sang tuổi 21

Bên cạnh ngoại hình điển trai và diễn xuất có thực lực, Tống Uy Long còn gây sốt với kinh nghiệm yêu đương phong phú, tình trường trải dài từ khi còn chưa tới 16 tuổi. Ở độ tuổi mà ngôi sao khác có yêu đương cũng rất rón rén này, anh chàng đã trải qua khoảng 6 mối tình. Mỗi một mối đều được tường thuật trên báo, tiết lộ nửa kia lần lượt là diễn viên, người mẫu và hotgirl mạng.

Trước khi nổi tiếng, Tống Uy Long đã có mối tình gà bông năm 16 tuổi với bạn gái Tuân Tử Dĩnh. Tống Uy Long đến sân bay chờ 2 tiếng để đón Tuân Tử Dĩnh , cả hai đi chơi thuỷ cung, chụp ảnh rất tình tứ và chia sẻ trên khắp Weibo. Ngọt ngào là thế nhưng ngay khi Tống Uy Long về đầu quân cho Vu Chính thì cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Người bạn gái duy nhất Tống Uy Long từng công khai rộng rãi là Tuân Tử Dĩnh.

Mối tình nổi tiếng và nhận được nhiều chú ý nhất của Tống Uy Long chính là với người đẹp lớn hơn 3 tuổi Lâm Duẫn. Cả hai từng hợp tác chung trong Bỉ Ngạn Hoa và đã tiến tới phim giả tình thật. Tin đồn rộ lên nhưng đôi bên đều lựa chọn cách im lặng và chỉ thừa nhận đã thành đôi khi hình ảnh ôm hôn thân mật tại sân bay của họ bị phanh phui vào ngày 28/12/2017. Cánh truyền thông "bắt quả tang" Tống Uy Long bay đến Bắc Kinh trong đêm và ngồi chờ nữ diễn viên tới. Khi Lâm Duẫn xuất hiện cả hai ôm chặt lấy nhau rồi hôn môi thắm thiết. Sau đó, paparazzi bắt gặp họ cùng đi ăn kem và mất hút sau một toà nhà, nghi vấn về nơi ở của Lâm Duẫn.

Tống Uy Long và Lâm Duẫn bị bắt gặp ôm hôn tại Bắc Kinh.

Nhưng ngay khi tin tức phủ sóng khắp các trang tin thì đại diện của Tống Uy Long khẳng định cặp đôi đã chia tay và đêm hôm ấy họ đi xem phim chứ không về nhà Lâm Duẫn.

Mối tình phim giả tình thật của cặp đôi không kéo dài lâu.

Trước khi nên duyên với chị đẹp Lâm Duẫn, nam diễn viên sinh năm 1999 còn có mối quan hệ với hotgirl mạng có nickname Ngoạ Tàm A Dì (tên thật Hồng Tiêu). Cả hai cùng quay phim ngắn, tác phẩm này cũng có nhiều cảnh tình yêu ngọt ngào.

Tống Uy Long và Ngọa Tàm A Dì đã từng có thời gian hạnh phúc cùng nhau đóng phim ngắn. Tống Uy Long và Ngọa Tàm A Dì đã từng có thời gian hạnh phúc cùng nhau đóng phim ngắn.

Mối tình hiện tại của Tống Uy Long là người mẫu Triệu Giai Lệ. Đầu năm 2020 những hình ảnh tình tứ của cặp đôi đã phủ sóng trên Youku khi cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi du hí, đội mũ đôi, hôn nhau và nắm tay. Triệu Giai Lệ sinh năm 2000 sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp với chiều cao 1m76 đáng mơ ước. Cô nàng được chú ý sau khi tham gia làm mẫu cho bộ sưu tập của Calvin Klein năm 2019.

Hình ảnh cặp đôi đi du lịch cùng nhau.

Người tình hiện tại của Tống Uy Long là một người mẫu tài năng.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: `Lấy danh nghĩa người nhà`: Đàm Tùng Vận `ôm trọn` dàn trai đẹp Tống Uy Long và Trương Tân Thành

Theo Thanh Thùy/SKCĐ